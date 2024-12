“In meer dan 40 jaar nog nooit meegemaakt”: Bistro De Kippe in Merkem dringend op zoek naar ervaren hulpkok of -kokkin

Jan Depover en Katrien Monkerhey namen 20 jaar geleden de horecazaak Bistro De Kippe over van de ouders van Jan, Frans Depover en Lutje Van Den Berghe. Zij bouwden de zaak verder uit tot een van de bekendste horecazaken in de hele regio. Jan en Katrien zijn nu dringend op zoek naar een hulpkok of -kokkin, want hun kok gaat een andere uitdaging aan. Ze slagen er echter niet in om een bekwame keukenpiet te vinden. Na de kust lijkt de zoektocht naar koks met ervaring nu ook meer dan ooit aan de gang in het hinterland.

Een blik op de vacatures voor kok of hulpkok op de website van de VDAB maakt meteen al heel veel duidelijk: het is niet gemakkelijk om een bekwame kok met ervaring te vinden in de regio. Jan Depover en Katrien Monkerhey van Bistro De Kippe ondervinden het aan den lijve, want zij zijn al een hele tijd op zoek naar een gepaste hulpkok voor hun keuken. “We hebben een goed draaiende zaak en werken ook enkel met verse producten. Ook de sauzen worden in de keuken vers gemaakt. Het spreekt voor zich dat we de mensen verder goede kwaliteit blijven aanbieden en daarom kunnen we niet zomaar iemand tewerkstellen in de keuken als kok of als hulpkok”, zegt chef-kok Katrien. “Wij runnen de zaak intussen 20 jaar, maar dit hebben we nog niet meegemaakt. Trouwens, Lutje Van Den Berghe – de mama van Jan, baatte eerder al 23 jaar de zaak uit en ook zij maakte dit nog nooit mee.”

De voorwaarden om aangeworven te worden in De Kippe zijn nochtans niet zo streng. Er wordt een voltijdse job aangeboden waarbij de uren bespreekbaar zijn en er wacht de kok of kokkin een goede verloning. Ze worden ook onthaald in een aangename sfeer. “Voor ander personeel hebben wij niet echt een probleem en we kunnen naast onze vaste mensen ook rekenen op studenten uit de omgeving en flexi-jobbers. We hebben een heel hecht team, sommige werknemers zijn al meer dan 30 jaar aan de slag bij ons. Het probleem blijft een hulpkok vinden”, zegt Jan.

Ook bij beroepsorganisaties blijkt dat het niet gemakkelijk is om een ervaren en bekwame kok of kokkin te vinden. Aan koks is er niet echt een tekort, maar wel aan bekwame koks met ervaring. De redenen voor het kokstekort zijn legio, van de minder aantrekkelijke werktijden en de hoge werkdruk tot een gebrek aan motivatie bij vooral jonge koks.

Specialiteiten

In De Kippe willen ze er alles aan doen om een aantrekkelijke job aan te bieden en Jan en Katrien hopen ook om zo vlug mogelijk een kok, hulpkok of -kokkin te vinden. “Wij hebben een heel uitgebreide kaart met enkele specialiteiten die we verder willen blijven aanbieden, zoals onze rosbief op ouderwetse wijze, het bekende vispannetje en ons uniek stoofvlees. Om dergelijke gerechten te bereiden, is uiteraard vakkennis nodig. Ik hoop dat we in het jaar van ons 20-jarig bestaan als bistro nog dit jaar een hulpkok kunnen vinden”, besluit Jan Depover.

Bistro De Kippe ligt in de Stationsstraat 50a in Merkem en is gesloten op maandag, dinsdag en donderdag in de wintermaanden en op maandag en dinsdag in de zomer. De zaak werd 43 jaar geleden opgestart door kunstenaar wijlen Frans Depover en zijn echtgenote Lutje Van Den Berghe. Jan en Katrien hebben het interieur licht aangepast en uitgebreid, maar de ziel van de zaak is gebleven. Kunstenaars krijgen nog altijd de kans om hun werk tentoon te stellen in de bistro. Er worden ook heel regelmatig dansnamiddagen en optredens georganiseerd en in de zomer biedt het terras plaats aan de luisteraars van VBRO Radio om er de opnames van het radioprogramma VBRO te Lande mee te volgen. Aan animatie en dynamiek dus geen gebrek.