Het Schuttershof in Ardooie opent de deuren: trendy restaurant en tapasbar schiet op 1 juni uit de startblokken

Donderdag 1 juni is het zo ver: de eerste gasten mogen de voeten onder tafel schuiven in Het Schuttershof. Het voormalige café OPCD is verveld tot een trendy restaurant en tapasbar. “We zijn trots dat we dit stukje Ardoois erfgoed nieuw leven kunnen inblazen”, zeggen bezielers Frederik Stragier en Dries Vanhecke.

Al sinds 1846 is er op de plek langs de Stationsstraat een herberg gevestigd. Eerst onder de naam Schuttershof, later als café De Neuze en de laatste 26 jaar – tot september 2019 – als OPCD.

Conrad de Mûelenaere, de voormalige eigenaar van het pand en die man die van 1979 tot 1990 De Neuze runde, wilde niet dat er een appartementencomplex op de plek zou verrijzen en vond in Frederik Stragier (46), zaakvoerder van Belgium Trucks & Trailers, en Dries Vanhecke (49) en Charlotte Verbeke (46) van het Bockor Café de perfecte mensen om de oudste van de gemeente horecasite te reanimeren.

Komende donderdag zwaaien de deuren van Het Schuttershof – de naam knoopt aan met de geschiedenis van de locatie – wagenwijd open. “In het restaurant zal plaats zijn voor veertig mensen, achteraan voorzien we een nagelnieuwe ruimte waar we onze tapasbar in onderbrengen. Die heeft een capaciteit van ongeveer vijftig mensen.”

“De hele zaak is ook voor andersvaliden toegankelijk. Daar schonken we extra aandacht aan”

Die indrukwekkende ruimte werd gebouwd op de plaats waar vroeger de bolletrabaan te vinden was en is dan ook toepasselijk tot Bolletra gedoopt. “Daar zullen we eigen events organiseren, maar ze kan ook gecompartimenteerd worden om privéfeestjes, seminaries of workshops te organiseren. Ook rouwmaaltijden zullen tot de mogelijkheden behoren.”

“De hele zaak, zowel restaurant als tapasbar, is ook voor andersvaliden toegankelijk. Daar hebben we extra aandacht aan besteed.” De gezellige binnentuin kan dan weer een goeie zestig mensen herbergen.

Houtskooloven

Achter het fornuis staat Stijn Heytens (26). De ervaren Hoogleedse chef-kok behaalde zijn diploma aan Hotelschool Ter Duinen in Koksijde zijn diploma en deed ervaring op bij Mercure Hotel in Roeselare en het Vijverhof in Wevelgem. Hij wordt bijgestaan door de van Aalst afkomstige sous-chef en BBQ-specialist Mo Mas (38). “Onze specialiteit wordt trouwens koken op een houtskooloven”, valt te horen.

“We werken met verse en op en top lokale producten. We staan voor een klassieke Frans-Belgische keuken, aangevuld met verrassende suggesties en innoverende tapasgerechten.”

Het historische pand is opnieuw in alle glorie hersteld. © JOKE COUVREUR

“Al onze groenten halen we uit Ardooie en omgeving en ook ons vlees kopen we zo lokaal mogelijk. Op termijn willen we zelfs onze eigen runderen kweken. We zijn trots op wat onze regio voortbrengt en dat willen we ook tonen. Op onze menukaart zullen al onze leveranciers vermeld worden. Ons varkensvlees komt bijvoorbeeld van Duke of Berkshire in Koolskamp. We zijn ook van plan om onze gerechten volgens de seizoenen aan te passen.”

Wijnkast van vier meter

Zaalverantwoordelijke is de Meulebeekse Jess Van den Bossche (35). “We mikken op een erg breed publiek: van 7 tot 77”, geven Frederik en Dries mee. “Ook zakenlunches zijn mogelijk en in het restaurant wordt een vier meter lange geklimatiseerde wijnkast – samen met de open keuken – dé blikvanger.”

Het Schuttershof-team is nagenoeg volledig. “Maar horecatoppers mogen altijd aankloppen. Wij zijn alvast klaar om onze gasten in de watten te leggen. De reservaties lopen als een trein, dat doet het beste vermoeden. Wij zijn trots dat we dit stukje Ardoois erfgoed nieuw leven kunnen inblazen.”

Info en reservaties: www.schuttershofardooie.be