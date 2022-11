Goeste lanceert huisgemaakte Kola als duurzaam alternatief: “Puur natuur en toch lekker”

Goeste op de Grote Markt in Poperinge gaat al zo’n vijf jaar maximaal aan de slag met lokale en duurzame producten. Bij de opening van hun ijs- en eethuis in 2021 ontstond het idee om een eigen kola te ontwikkelen. “De vanillestokjes zijn meteen ook de link naar ons ijs van l’Heritage. Alle ingrediënten zijn van biologische oorsprong”, zegt zaakvoerder Bart Mostaert van Goeste.

“In het huidige aanbod frisdranken vonden we geen alternatief dat paste binnen ons concept. Daarom gingen we aan de slag, op zoek naar een eigen recept. Na een aantal geslaagde en minder geslaagde pogingen, kwamen we tot onze Kola Goestesiroop”, vertelt Bart Mostaert van Goeste. “De kola wordt gesmaakt door onze klanten en de vraag kwam vlug of we geen siroop in flessen voor thuis konden aanbieden.”

Ijsthee en fruitwaters

Het restaurant maakt zelf ook hun eigen ijsthee en fruitwaters. “Alles start op basis van een siroop en dat is een bewuste keuze. We gebruiken plat en bruiswater van onze tap via een filtersysteem. Op die manier hoeven we geen bakken met water en frisdrank te verhandelen en te stockeren, en wordt er bijgevolg tot 80 procent verpakking bespaard”, zegt Bart.

De Kola van Goeste bestaat enkel uit pure ingrediënten: citrussappen, rietsuiker, kruiden van de Kruiderie en vanillestokjes. “De vanillestokjes zijn meteen ook de link naar ons ijs van l’Heritage. Alle ingrediënten zijn van biologische oorsprong. Veel frisdranken bevatten chemische kleur- en smaakstoffen. We wilden een product maken dat puur natuur en toch lekker is. Wij zijn alvast heel tevreden over het resultaat.”

Samenwerking Sowepo

Voor de productie van de kolasiroop werkt Goeste samen met maatwerkbedrijf Sowepo uit Poperinge. “We staan 100 procent achter de werking van Sowepo en ze hebben een gespecialiseerde en professionele voedingskeuken. We werken in onze Goeste Boetiek en in het ijs- en eethuis ook met hun heerlijke Houblonesse producten. Na een aantal gesprekken was de keuze snel gemaakt om met Sowepo samen te werken om onze kolasiroop te maken”, legt Bart uit.

Volgens Goeste is de perfecte dosering 1/5 siroop, aangevuld met 4/5 plat of bruiswater. “Een schijfje citroen en een ijsblokje maken het helemaal af. De siroop kan ook gebruikt worden als basis voor je cocktails of mocktails.”

De kolasiroop is momenteel al beschikbaar in de Goeste Boetiek op de Grote Markt in Poperinge en via de webshop www.goestepoperinge.be. Binnenkort komt de siroop ook in de rekken van winkels in heel Vlaanderen.