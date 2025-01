Frituur ’t Friethuis in Wingene sluit de deuren

Het gaat niet zo best met de frituren in de regio Wingene. Nadat blijkt dat frituur Tivoli in Ruiselede te koop staat en frituur De Wissel in Zwevezele overgenomen wordt, blijkt nu dat frituur ’t Friethuis aan de Oude Bruggestraat in Wingene deze week de deuren sluit.

“De eigenaar van het pand is failliet en wij hebben als huurders niet de middelen, om het gebouw over te kopen”, vertellen uitbaters Evy Dedier en Alexis Ramoleux. “De banken staan niet bepaald te springen, om ons een lening toe te staan.”

Vandaar dat ze besloten eind januari definitief te sluiten. Daarmee zitten de uitbaters gelukkig niet meteen zonder werk. Evy is een freelance lasser en Alexis is een aannemer in de bouw.