Nieuwe uitbaters voor frituur De Wissel: “Willen zowel de naam als het concept behouden”

Na amper twee jaar stoppen Sam Timmermans en Marie Heethem met frituur De Wissel aan de Tramstraat in Zwevezele. “We zijn heel trots op wat we hier hebben rechtgezet”, vertelt Sam. Vanaf 20 februari komt de frituur in handen van het vriendelijke echtpaar Jing Da Wang (41) en zijn vrouw Chun Ling Xiang (41). “We willen zowel de naam als het concept behouden”, aldus de nieuwe uitbater Wang.

De beslissing van Sam Timmermans en Marie Heethem om vanaf 31 januari te stoppen met frituur De Wissel is ook voor de trouwe klanten een complete verrassing. Sam wil er niet veel over kwijt, behalve dan dat de beslissing puur om privéredenen gevallen is.

Het jonge duo heeft een horecaverleden en wist dus perfect waar ze aan toe waren. In amper twee jaar tijd slaagden ze erin om het klantenbestand te verdubbelen. “We stoppen dus zeker niet omdat de zaak slecht zou draaien, wel integendeel”, aldus Sam Timmermans.

Op Facebook laat hij noteren: “Na lang wikken en wegen, verschillende opties en mogelijkheden bekeken te hebben, beslisten we om persoonlijke redenen om de frituur over te laten. We danken onze klanten voor alle bestellingen, de fijne babbels, de lieve complimenten en zoveel meer.”

(Lees verder onder de Facebookpost)

Tijdens een korte, telefonische reactie besluit Sam: “We hebben andere ambities en wensen Wang en zijn vrouw Ling alle succes.”

Onzekere tijden

Tot voor kort baatte Jing Da Wang de schoenenzaak Jay Lin uit, pal naast de Standaard Boekhandel, in de Ooststraat in Roeselare. “Het zijn erg onzekere tijden en sinds corona is het als uitbaters van een schoenenzaak erg moeilijk om uit de crisis te geraken”, vertelt Wang. “Bovendien zijn we eigenlijk – via onze ouders – zowat opgegroeid in de horeca. Vergeleken met het meedraaien in een Chinees restaurant – met de ingewikkelde mis-en-place en alle voorbereidingen – denk ik dat het runnen van een frituur toch iets makkelijker is. Vandaar dat m’n vrouw en ikzelf beslisten om de sprong te wagen en friturist te worden. We beseffen best dat het een vak apart is en hard werken, maar we zijn blij met de nieuwe uitdaging en dat we in West-Vlaanderen kunnen blijven.”

Naam blijft

Wang draait ondertussen al enkele weken met Sam en Marie mee. “We willen de naam van de frituur behouden en ook het concept, met de zelfgemaakte gerechten”, aldus Wang.

Sam en Marie stoppen op 31 januari, Wang en Xiang hopen vanaf 20 februari frituur De Wissel te kunnen heropenen.