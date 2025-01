Populaire frituur Tivoli in Ruiselede staat te koop of over te nemen: “Ik kies voor normaal gezinsleven”

Als een complete verrassing duikt in de webstek Overnameweb.be de populaire frituur Tivoli, aan de Tieltstraat in Ruiselede, op als over te nemen onder referentie 25010702. “We zijn hier nog niet meteen weg, he”, relativeert zaakvoerder Peter Mauws, maar voegt er meteen aan toe: “Ik kies voor een normaler gezinsleven, wat met een frituur niet evident is.”

De webstek Overnameweb.be somt een hele reeks troeven op, die de overname van frituur Tivoli aantrekkelijk moeten maken. Het gaat om een volledig uitgeruste frituur (koeltoog, frigo, diepvries) met 32 zitplaatsen binnen en 55 op het terras, ruime parkeermogelijkheden in de buurt, ideaal voor een koppel, een perceeloppervlakte van 490 m2, met een woonst met drie slaapkamers en uitgerust met zonnepanelen. Er moet geen vast personeel overgenomen worden. De ontdekking van de advertentie is een complete verrassing, omdat frituur Tivoli in het centrum van Ruiselede bijzonder populair is. Zaakvoerder Peter Mauws is in het dorp een graag geziene figuur en een van de kandidaten voor de krak van Ruiselede.

Chauffeur

Zaakvoerder Mauws reageert redelijk gereserveerd op onze vraag naar het waarom van de overname. “Goh, we zijn hier nog niet weg, hé”, laat hij weten. “Maar het is een mogelijkheid, die ik overweeg. Ik laat de deur open, maar geef het nog niet op. Ik heb recent een trekker gekocht en ik ben dus als vrachtwagenchauffeur op de baan. Dat geeft me de mogelijkheid, om op normale uren thuis te zijn en dat is ook mijn betrachting: kiezen voor een normaler gezinsleven. Ik heb drie kinderen Lennert (21), Silke (19) en Joran (16) en mijn vriendin Ann-Sophie heeft er twee, met name Jade (18) en Nyo (2). Ik wil er ook meer zijn voor dat gezin. Een frituur runnen is veel werk en je moet daar heel wat voor opofferen. Ik wil ook niet langer afhankelijk blijven van personeel. We denken vooral kandidaten te vinden voor een overname, eerder dan een koper.”

Gratis frieten

Zaakvoerder Peter Mauws liet zich in het verleden regelmatig opmerken door allerlei sympathieke acties. Toen de Waalse gemeenten Pepinster en Verviers in 2021 door mega-overstromingen in een heuse oorlogszone waren herschapen, trok hij met twee vrienden naar het rampgebied om gratis frieten te bakken. “Veel inwoners hadden die week amper iets warms gegeten. Hun dankbaarheid was enorm”, herinnert Peter zich nog. Begin 2024 slaagde hij erin zich een weg door de E40-boerenblokkade in Aalter te wurmen, om betogende boeren te bedienen. “Ik draag hun actie een warm hart toe”, legde Peter uit. “We leven van en met de boerenstiel. Zonder hen hebben we allemaal honger. Dat mogen we niet vergeten”.

Peter Mauws benadrukt dat hij sowieso verder doet, als er geen overname-kandidaten gevonden worden. “We gaan onze klanten zeker niet in de steek laten”, aldus nog Peter.