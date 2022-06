Frituur De Passage brengt eigen ‘Red Beet Gin’ op de markt: “Heerlijk zomerdrankje met aroma van rode biet”

Steven Vanhauwaert (49) van frituur De Passage stelt trots zijn gloednieuwe gin voor. Het drankje kreeg de naam van ‘Red Beet Gin’ en de focus ligt op rode biet. “De smaakvolle gin is een typisch zomerdrankje met een frisse smaak en rode kleur”, weet Steven.

“Het is nu al 18 jaar dat ik samen met mijn echtgenote Fleur Vancauwenberghe (43) frituur De Passage uitbaat”, vertelt Steven. “Tot op vandaag de dag is dit nog altijd met volle goesting. Frieten bakken betekent onder de mensen komen en wij serveren graag lekker eten aan onze klanten. Onze frituur is dan ook een tikkeltje meer dan een gewone frituur. We serveren uiteraard alle frituursnacks met de nodige sausen, maar bieden daarnaast ook zelfbereide gerechten aan.”

“Fleur volgde indertijd de opleiding ‘hotel en grootkeuken’ en koken is haar grootste passie. Ze is een echte keukenprinses en haar passie voor lekkers willen wij delen met onze klanten. In de frituur kan je proeven van tal van warme en koude gerechten. Je kan er langs gaan en genieten van een heerlijk menu, dat gaat van aperitief tot dessert. Tijdens de week zijn er dagschotels verkrijgbaar. Alles is dan ook zelfgemaakt en dat brengt de frituur op het niveau van een eetgelegenheid die iets meer te bieden heeft. Alle gerechten kunnen ook afgehaald worden, via de takeawayservice.”

LIEFDE VOOR RODE BIET

De gin-hype is nog niet gaan liggen en ook Steven is te vinden voor een smaakvolle gin. “Een tijdje geleden kwam Fleur op het idee om zelfgemaakte picon te serveren in onze frituur. Fleur ging aan de slag en kwam tot een uniek recept. Haar picon werd een succesverhaal en daar wilde ik graag iets moois aan breien. Ik dacht eerst om een eigen rum te lanceren, maar tenslotte koos ik voor gin. In mijn vrije tijd kan je me vaak terug vinden in mijn moestuin. Ik kweek er tal van biologische groenten en mijn lievelingsgroente is de rode biet. Door mijn liefde voor de rode biet, kwam de Red Beet Gin op de markt. Het idee om een gin te combineren met rode biet kreeg al vlug vorm. Ons nieuw drankje kreeg de rode kleur en is een typisch zomerdrankje met frisse smaak met een rode biet-aroma. De gin heeft 38 graden.”

SFEERVOL TERRAS

“Wij zijn uiteraard heel trots met onze nieuwe creatie en enkele horecazaken verkopen ons drankje al”, weet Fleur. “Met onze frituur willen wij verder de ingeslagen weg bewandelen en onze toekomst ziet er veelbelovend uit. We beschikken over een ruim, zonnig en sfeervol terras waar er een 50-tal personen al zittend iets kunnen eten of genieten van een heerlijke aperitief. Buiten vertoeven bij wat koudere temperaturen is ook mogelijk, want ons terras is overdekt en beschikt over terrasverwarming. Binnen in de frituur is er plaats voor een 35-tal personen. De kinderen kunnen spelen op het aangelegd speeltuintje.” (Nele Sabbe)

De Red Beet Gin is verkrijgbaar per fles en te koop in de frituur. De Passage kan je vinden langs de Kortrijksteenweg 17a.