Familiezaak Godjes 4 in Ledegem sluit binnenkort de deuren

Na 110 jaar houdt een rasechte familiezaak in het centrum van Ledegem op te bestaan. Femke Coene en Dempsey Francoy sluiten eind dit jaar de deuren van hun tapas-en cocktailbar Godjes 4. “We willen vooral graag meer tijd met onze kinderen besteden.”

Godjes is een naam die klinkt als een klok in Ledegem. Nadat Godjes vroeger onder andere een nachtcafé was, startten Dempsey Francoy en zijn vrouw Femke Coene er zes jaar geleden een tapas-en cocktailbar op. “We combineren onze zaak met onze vaste job waardoor we slechts twee dagen op een week open zijn: op vrijdag en op zaterdag.”

Tijdens de week werkt Femke bij interimkantoor Accent, Dempsey is aan de slag bij Aluvano, een firma in Sint-Eloois-Winkel die gespecialiseerd is ramen en deuren. “We hebben de voorbije jaren nooit met het idee gespeeld om onze vaste job op te geven.” Toch werd Godjes 4 een schot in de roos. Op die twee weekenddagen zit de tapasbar goed vol en tijdens de coronacrisis sloeg ook het meeneemconcept erg goed aan.

Ondanks de goed draaiende horecazaken beslissen Femke en Demsey nu toch om eind dit jaar er mee te stoppen. “Onze kinderen zijn inmiddels al wat ouder en we merken dat we minder tijd met hen spenderen dan we eigenlijk willen. Doordat we zowel in de week als in het weekend werken is het vaak spurten om de kinderen naar hun hobby’s te brengen. We willen graag meer tijd voor hen vrijmaken.” Het koppel ziet net zoals ook vele andere horeca-uitbaters de energiefactuur stijgen. “We zijn slechts twee dagen open, maar de kosten lopen wel de ganse week door.” Femke en Dempsey blijven nog tot en met 17 december open. Dan sluit het koppel een mooi hoofdstuk van zes jaar af. “We hadden aanvankelijk gezegd dat we het maximum tien jaar zouden doen. We hebben hier een fantastische periode beleefd en kunnen stoppen op een hoogtepunt. We hopen alvast dat er iemand onze zaak wil verderzetten. Met deze zes jaar erbij bestaat Godjes inmiddels al 110 jaar.”