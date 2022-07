Evelyne en Dwayne openen ontbijt- en broodjeszaak Baguette in Aartrijke

In de Brugsestraat hebben Evelyne Moeyaert en Dwayne Lapere de deur geopend van ontbijt- en broodjeszaak Baguette.

Evelyne Moeyaert en Dwayne Lapere openden hun ontbijt- en broodjeszaak Baguette op dinsdag 5 juli in Aartrijke. In het pand in de Brugsestraat, ter hoogte van de markt, was vroeger computerwinkel Trax gevestigd. Het koppel, dat met hun kinderen op De Mokker in Koekelare woont, heeft het pand zo goed als volledig gestript en vernieuwd.

“Het was Dwayne die zag dat dit pand te huur stond. We vonden dit een ideale locatie om onze ontbijt- en broodjeszaak te starten. We zijn wel even bezig geweest om de zaak klaar te krijgen, want we hebben alles van voor tot achter vernieuwd”, begint Evelyne. Vooral zij zal het gezicht zijn van de zaak, want Dwayne werkt als metser. In zijn vrije tijd steekt hij wel een handje toe.

Elke dag vanaf 6.30 uur

Evelyne werkte tot voor kort in een broodjeszaak en is ook nog onthaalmama geweest. “Het was nu tijd voor een nieuwe stap in ons leven. We waren eigenlijk van plan om Baguette al in mei te openen. Door corona en de oorlog in Oekraïne moesten we op sommige materialen, zoals ons raam, langer wachten.”

“Voortaan zijn we elke weekdag open van 6.30 tot 14.30 uur en op zaterdag van 7.30 tot 14.30 uur. Onze sluitingsdagen zijn op zondag en maandag. Al zullen we de eerste en derde zondag van de maand wél open zijn voor ontbijt, mits reservatie.”

De specialiteiten van het huis zijn de verschillende ontbijtjes, de belegde broodjes en de panini’s. “Mensen kunnen hier niet alleen ter plaatse ontbijten, maar ‘s middags ook hun salade of broodje eten. Enkel voor het ontbijt is reserveren noodzakelijk. We hebben plaats voor een dertigtal personen. We zijn elke dag open tot in de namiddag, dus iedereen is hier ook welkom na de middag voor koffie met een gebakje.” (BC)