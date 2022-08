Elf anekdotes over ‘t Elfde Gebod: van puppyborrel tot politiekepi aan de haak

Komend weekend nemen Eveline Demierbe en Filip Vanacker afscheid van ‘t Elfde Gebod. Na bijna 18 jaar zagen ze heel wat mensen komen en gaan, maar het leverde ook heel wat anekdotes op. Filip en Eveline grasduinden even voor ons en dat leverde elf leuke verhalen op.

Filip Vanacker en Eveline Demierbe startten een kleine 18 jaar geleden met ‘t Elfde Gebod. Ze gaven café De Peer een nieuwe naam en dito aankleding. Beiden zijn ondertussen de 60 voorbij en Filip had wat problemen met de gezondheid. Daarom beslisten ze ook om er een punt achter te zetten. Nieuwe uitbaters werden snel gevonden, maar bij de oprichters van het druk beklante café polsten we even naar elf leuke anekdotes.

1. Burgemeester

In 2012 stonden er gemeenteraadsverkiezingen gepland, maar ook in ‘t Elfde Gebod stelden enkele mensen zich kandidaat om tot burgemeester van het café verkozen te worden. Het was Carine Fertein, een van de klanten van het eerste uur, die het haalde. De kandidaten hadden allemaal een eigen programma, een van de voorstellen was topless bediening. Die is er nooit gekomen…

2. Studenten

Al van in de beginjaren verzamelde een groep studenten voor het uitgaan in ‘t Elfde Gebod en dronken er een pintje. “Ooit kwamen ze eens rond 4 uur aankloppen, het rolluik voor de deur was grotendeels naar beneden. Ze vroegen of ze er nog eentje mochten. Er bleven maar gasten onder dat half geopende rolluik kruipen, uiteindelijk zaten ze hier met 16 en mochten we nog een tijdje langer open blijven.”

3. La Dolce Vita

Fietsclub La Dolce Vita is de vereniging die wellicht de meeste, maar zeker ook de meest legendarische feestjes bouwde in ‘t Elfde Gebod. “Ooit organiseerden ze een gezinsfietstocht met aansluitend barbecue met frietjes. Ze gingen alles zelf regelen, maar hadden de frietketel al aangezet met het deksel erop. Daardoor waren de handvaten gesmolten. En later kropen ze op het dak om het bekende liedje ‘Kom van dat dak af’ mee te kwelen. Gelukkig liep alles goed af.”

Bloemschikken voor mannen liep uit de hand: sommigen vonden hun auto of zelfs hun bloemstuk niet meer terug

4. Heiligenbeelden

Heel wat heiligenbeelden sieren het café. “Ooit stonden er hier gewoon twee van die beelden voor de deur. We polsten bij klanten en deden op Facebook een oproep naar de gulle schenker om zich bekend te maken. Maar tot op vandaag weten we nog altijd niet wie die beelden hier gezet heeft.”

5. Autoloze zondag

Op een autoloze zondag vonden er heel wat activiteiten plaats rond de Sint-Tillokerk. “We hadden zelf een trontinettenkoers georganiseerd. Jong en oud namen het tegen elkaar op, er moest simpelweg een toertje gemaakt worden rond de kerk. Maar toen Filip commentaar stond te geven bleef een jongetje van tien jaar weg, terwijl de anderen al de finish bereikt hadden.

De politie kwam er aan te pas, agent Christophe Lievens had hem aangetroffen aan de Heilig Hartkerk en begeleidde de jongen terug naar het Kerkplein waar hij onder luid applaus werd onthaald.”

6. Bedevaartsoord

Toen de brouwerij een nieuw terras aanlegde achteraan, moest de vijgenboom er aan geloven. “Die stond in een gemetselde bak en was eigenlijk erg snel gegroeid. Dat kwam omdat die warm water kreeg. Een wonder volgens sommigen, dus wilde men hier een bedevaartsoord maken.

Ferre De Kimpe, die op het kerkhof werkte, beweerde hier een groot kruis van wel 500 kilogram te komen zetten. Dat heeft hij nooit gedaan, maar Filip heeft wel een gedenksteen gekregen met opschrift ‘Wie je gekend heeft, zal je nooit vergeten’, getekend door ‘je vrienden’.

7. Nachtje Bloemschikken

Bloemschikken werd altijd al gedaan in ‘t Elfde Gebod, maar voor Valentijn wilden enkele mannen ook een bloemstukje maken. Daarin was een rode string verwerkt. “Maar die handige harry’s waren zo lang bezig aan dat bloemstuk dat het een stuk na middernacht was voor ze naar huis konden. De ene vond zijn auto niet meer terug, de andere wist niet meer waar hij zijn bloemstuk gelaten had en nog iemand werd opgewacht door zijn vrouw. Hoewel ze er negen uur aan gewerkt hadden leek het bloemstukje meer op Ardooie veld dan op een echt bloemstuk.”

8. Wijkagent met pensioen

Toen Marnix Dujardin met pensioen ging, hing hij letterlijk zijn ‘klak’ aan de haak in ‘t Elfde Gebod. “Als tegenprestatie schonken we hem een kanarievogel, iets wat hij altijd al gewild had, maar niet mocht van zijn echtgenote. Het vogeltje is ondertussen niet meer. De kepi hangt hier nog steeds.”

9. Puppyborrel

Toen KissMe, de Maltezer van Filip en Eveline, puppy’s gebaard had, wilde ‘peter’ Jan Vandenbossche een puppyborrel geven. En zo geschiedde. “Voor ons was het een verrassing, maar men had een frietkotje laten komen en er werd voor iedereen – er was 60 man aanwezig – américain geserveerd in een hondenbakje.”

10. Duitse jeugdbrandweer

Toen enkele jaren geleden een groep Duitse leden van de jeugdbrandweer hier op zoek was naar slaapgelegenheid, kwamen ze in ‘t Elfde Gebod terecht. “Ze mochten hier slapen, konden een douche nemen en ‘s avonds serveerden we croque monsieurs.”

11. Zegening

Een echte zegening van de hondjes van de Maltezerclub vond nog plaats in de Sint-Tillokerk, maar Eveline trok ooit haar nonnenkleed aan om in de grot naast de Sint-Tillokerk de jeugdspelers van KFC Izegem te zegenen, nadat ze op verrassingsreis waren geweest.