Einde knip betekent het einde van succesvolle zomer voor Tieltse horeca: “Impact van knip valt niet te onderschatten”

Dinsdag wordt in de Kortrijkstraat en de Bruggestraat de zomerdecoratie naar beneden gehaald en ook de knip aan de Markt wordt dan terug opgeheven. Het betekent het einde van de horecazomer in Tielt, eentje waarop zowat iedereen met tevredenheid terugblikt.

Voor Twin Dessert was het de eerste zomer op de Markt van Tielt, nadat het ontbijt- en koffiehuis in maart de deuren opende. “En meteen was het een topzomer”, windt uitbater Kenny Perquy er geen doekjes om. “We kunnen natuurlijk niet vergelijken met andere jaren, maar we horen het ook van collega’s dat het een positieve zomer was voor de Tieltse horeca. Zelf zijn we tijdens het bouwverlof wel even dicht geweest, maar voor het overige we hebben eigenlijk de hele zomer zeer goed gedraaid. Ook nu zelfs nog in september zit het telkens zeer goed vol.”

En daar speelt de knip op de Markt volgens hem een grote rol in. De knip was een ‘uitvinding’ in de coronapandemie, maar blijkt nu ondertussen al twee jaar een grote meerwaarde te zijn voor het Tieltse horecaleven. “De invloed van die knip valt inderdaad niet te onderschatten”, zegt Kenny Kenny Perquy. “Zo kunnen we daardoor enerzijds ons terras met een derde uitbreiden, waardoor we een gezellige lounge konden bijplaatsen, terwijl het anderzijds ook gewoon rustiger, veiliger en aangenamer zitten is op het terras. Als de knip vandaag, dinsdag, weggaat, zal het meteen al anders zijn.”

Ook schepen van Lokale Economie Hedwig Verdoodt (CD&V) kijkt tevreden terug op de afgelopen zomer. “Als schepen, maar ook als inwoner vond ik het over het algemeen een positieve zomer”, klinkt het. “Onze evenementen konden zonder beperkingen doorgaan en misschien nog belangrijker: de mensen waren ook telkens enthousiast en waren altijd talrijk aanwezig. Van de horecazaken hoor ik dat deze zomer een ferme opsteker was. Niet onbelangrijk, na de moeilijke coronajaren en de energiecrisis die toch voor wat ongerustheid zorgt.”

Ook Hedwig Verdoodt onderschat daarbij het belang van de knip niet. Bij het stadsbestuur willen ze de knip dan ook nog verder uitwerken. “Zo zijn we bijvoorbeeld aan het kijken om volgend jaar de knip ook te overspannen met verlichting”, aldus Hedwig Verdoodt. Ook de Knipse Feesten, die elke derde donderdag van de maand plaatsvonden, kunnen van haar op bijval rekenen. “Het is zeer goed meegevallen. De horecazaken rond de knip hebben daar veel werk en tijd in gestoken. Al zorgt het ook wel voor extra werk voor onze technische en administratieve diensten. Het initiatief wordt nu dan ook geëvolueerd en er zal gekeken worden of de organisatie de moeite loont. Daarnaast zullen we ook blijven zoeken naar nieuwe zaken om onze inwoners te plezieren, want tussen alle crisissen door, kunnen ze zulke opkikkers goed gebruiken.” (TM)