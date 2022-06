Eet- en praatcafé de Maraille opent de deuren

Op vrijdag 24 juni opent eet- en praatcafé de Maraille in het landelijke Outrijve, deelgemeente van Avelgem, officieel zijn deuren. Maarten Gousseau en Pieter Vandenbogaerde slaan de handen in elkaar om van deze prachtlocatie een succesverhaal te maken.

“De vorige uitbaters hielden het in 2018 voor bekeken”, vertelt eigenaar Maarten Gousseau (29). “In mei besloot ik dan om dit prachtpand, waar ik tevens nu ook woon, te kopen en te verbouwen. Hiernaast heb ik ook nog een tuinbouwzaak, dus kon ik dit niet alleen. Daarom besloot ik dit om dit met mijn goede vriend Pieter Vandenbogaerde (27), die ik leerde kennen in de Chiro, als zakenpartner te runnen. Ikzelf maakte voor het eerst kennis met de horeca toen ik begon als afwasser bij Table d’Amis. Daar is de kriebel eigenlijk begonnen.”

Gezellig en sfeervol

“We willen er hier een gezellig en sfeervol eet en praatcafé van maken. We hebben een mooie grote tuin, en tijdens de winter is het gezelligheid troef aan de speksteenkachel. Bij ons kan je terecht voor een drankje, aperitiefje… maar ook voor een spaghetti, pizza, croque-monsieur… Seizoensgebonden is dit een ijsje, een pannenkoek, wafel… De 24ste openen we dus om 12u00 officieel onze deuren. Tijdens de weekdagen zijn we open vanaf 12u tot 23u. Op vrijdag is dit tot 01u00. En op zaterdag van 10u00 tot 01u00. Op zondag van 10u tot 23u00. Op maandag en dinsdag zijn we gesloten. Pieter neemt de weekdagen voor zijn rekening, ik de weekends, uiteraard ondersteund door gemotiveerd personeel. We hopen hier een mooi verhaal te schrijven. Ik ben dan ook van plan om vanaf september voor mijn koksdiploma te gaan. Dat is althans de bedoeling als ik de tijd vind (lacht). Ik wil mikken op verfijnde gerechten, maar met een beperkte kaart. We gaan hier alvast met heel veel enthousiasme van start”, besluit Maarten Gousseau.