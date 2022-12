Dunas opent de deuren in Knokke-Heist: “Een ster? We willen kwaliteit leveren, daar begint alles mee”

Knokke-Heist en meer bepaald Duinbergen is een culinaire trekpleister rijker. Na maanden hard werken opende Dunas deze week de deuren. Met een uitgesproken playlist, zintuiglijke stimulatie, een kosmopolitische sfeer en uitgebreide cocktailkaart willen de eigenaars – waaronder sterrenchef Edwin Menue – buiten de lijntjes van het klassieke kustrestaurant kleuren. Mét zeezicht en omringd door de duinen.

Achter de kookpotten staat Fran Mertens (25), gastvrouw Jannah Muller (25) zorgt voor de rest. “Of we sterren ambiëren? Dat mag op voorhand nooit de ambitie zijn. Een goed draaiende zaak waar kwaliteit centraal staat: daar begint alles mee.”

“Of ik nog stress heb? Natuurlijk, het is als een kindje dat geboren wordt, hé.” Edwin Menue mag dan al tonnen horeca-ervaring hebben – hij is de chef van sterrenrestaurant Cuines 33 en restaurant Mas Brasa – de opening van een nieuwe zaak bezorgt ook hem nog steeds een speciaal gevoel. Want alle details moeten kloppen, zegt Menue.

Uniek hoekpand

Het resultaat na maandenlang werken: Dunas. De locatie? Een uniek hoekpand op de zeedijk van Duinbergen. Omringd door de natuur en mét fabelachtig zeezicht. “De bedoeling was een restaurant te creëren voor een breed publiek in het midden van de duinen, met uitzicht op strand en zee. Zo begin je bij aankomst meteen te dromen”, zegt Menue. “Met een uitgesproken playlist, zintuiglijke stimulatie, een kosmopolitische sfeer en uitgebreide cocktailkaart willen we buiten de lijntjes van het klassieke kustrestaurant kleuren.” Nu het restaurant klaar is om gasten te ontvangen, straalt Edwin zichtbaar. “Eerlijk? Het eindresultaat ligt nog boven mijn verwachtingen”, zegt hij. “We merken ook dat de mensen nieuwsgierig zijn naar het concept. Nog voor we één dag open waren, kregen we al minstens 500 reservaties binnen. Dat doet natuurlijk deugd.”

Hoewel Edwin samen met zijn vrouw Fleur Boussy en vennoot Wim De Veirman de bezieler is van Dunas, zal hij er niet zélf achter de potten staan. “De keuken vertrouw ik toe aan mijn rechterhand Fran Mertens (25). Ook Jannah Muller (25) heeft voldoende ervaring om haar vleugels uit te slaan als gastvrouw”, zegt Menue. “Het zijn enorm talentvolle vrouwen die doorgroeiden vanuit Cuines33 en ook mede-eigenaar zijn van Dunas. Er zal dus zeker de nodige ‘ladypower’ aanwezig zijn in het restaurant (glimlacht). Ze zijn enorm belangrijk voor mij en krijgen alle vertrouwen. Zelf zal ik vooral achter de schermen de lijnen helpen uitzetten en mee de menukaart bepalen.”

Ambities

Wat de mensen mogen verwachten behalve het indrukwekkende uitzicht en fraai ingericht interieur? “De keuken is seafood inspired”, zegt Menue. “We laten ons inspireren door de natuur. Land en zee vloeien samen en we willen het beste van beide werelden brengen. Daarnaast zetten we sterk in op een uitgebreide cocktailkaart. Als er plaats is in het bargedeelte, kunnen mensen gerust binnenspringen om enkel iets te drinken.” De eerste reacties zijn alvast lovend, stellen we zélf vast bij ons bezoek. “Magnifiek. Superlekker en een enorme meerwaarde”, zegt een koppel. Het doet het team van Dunas zichtbaar deugd.

Als een sterrenchef een nieuwe zaak opent – zélfs als hij niet zelf achter de potten staat – rijst natuurlijk meteen de vraag of een ster de ambitie is. “Op voorhand mag dat nooit de ambitie zijn”, zegt Menue stellig. “Ons eerste doel is een goed draaiende zaak uitbouwen waar kwaliteit centraal staat. Wat erna komt, dat zien we wel. Maar dat we een leuk concept hebben, dat is alleszins zeker.” (MM)