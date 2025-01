Drie Brugse cafés in lijst van 100 beste bars in Europa, waarvan eentje voor échte durvers in de top drie: “Macaber en totaal onvoorspelbaar”

Retsins Lucifernum scheert hoge toppen in The European Bar Guide. In de gids worden de honderd beste cafés van Europa opgenomen en daar horen ook drie Brugse horecazaken bij. De schrikaanjagende – zacht uitgedrukt – bar van Willy Retsin (85) staat op plaats drie. Ook ’t Brugs Beertje – plaats 4 – en Café Vlissinghe – plaats 11 – vallen in de prijzen. “Magnifiek nieuws”, reageert Retsin.

Wie op vrijdagavond het weekend wil inluiden met vrienden zal dat hoogstwaarschijnlijk niet in Retsins Lucifernum doen. Toch is de unieke bar tot ver buiten Brugge gekend. The European Bar Guide kan de vreemde plek en aanpak van zaakvoerder Willy Retsin (85) wel smaken en zet de bar op de derde plaats van honderd beste bars in Europa. Met een score van 9.6/10 is het moeilijk te overtreffen.

Het café is officieel geen speakeasy bar, maar misschien nog moeilijker te ontdekken dan zo’n verborgen horecazaak. De gevel in de Twijnstraat geeft met zijn bizarre opschriften al een eerste glimp vrij van Retsins Lucifernum. Bel je er aan voor een drankje, dan krijg je een hele belevenis er zomaar bij. De gids omschrijft het bezoek aan de bar van Retsin als macaber, totaal onvoorspelbaar en once in a lifetime.

Kasteel van graaf Dracula

Willy Retsin zwiert na elk belsignaal steevast zelf de voordeur open. De grijze haren strak naar achter en met een indringende blik. Twijfelde je op de stoep nog of je er wel binnen wilde voor een drankje, dan is er vanaf dan geen weg terug. Sterker nog: The European Bar Guide vergelijkt de imposante verschijning van Retsin met die van Dracula. Van een binnenkomer gesproken.

De tachtiger neemt je mee op sleeptouw door het statige, classicistische herenhuis uit 1764. Van een modern interieur is geen sprake. Eind jaren 1980 nam Retsin er zijn intrek. Hij maakte er een erezaak van een bevreemdende wereld te creëren. In dat opzicht slaagde de tachtiger alleszins. Je belandt er van het ene uiterste in het andere. In de ene ruimte waan je je nog op het theekransje uit Alice in Wonderland, in de volgende lijk je wel in het kasteel van graaf Dracula te zijn beland. En dat mag je letterlijk nemen met de aanwezige doodskist.

De theetafel staat altijd gedekt, klaar voor de gasten. Al kan je er niet altijd zomaar terecht. Retsin opent de deuren van Retsins Lucifernum alleen op vrijdag-, zaterdag-, en zondagnamiddag. Dat de bar in de top drie staat van beste Europese bars doet de altijd serieuze Retsin zelfs even glimlachen. “Dat is magnifiek”, reageert hij. “Schitterend nieuws.” En ondanks zijn leeftijd denkt de tachtiger nog lang niet aan stoppen. “Ik doe zeker nog vijftien jaar voort!”

Volgens de gids is er maar één zaak zoals die van Retsin. Lekkere cocktails, een interieur dat bij momenten rechtstreeks uit een horrorfilm lijkt te komen, maar vooral niet te missen volgens de buitenlandse gids.

’t Brugs Beertje

Op plaats vier staat ’t Brugs Beertje in de Kemelstraat in hartje Brugge. Een op-en-top bruine kroeg met een gezellige inrichting waar je als bierliefhebber méér dan ooit aan je trekken komt. Dries Brouckaert runt het café sinds 2017 en besloot vorig jaar om de collectie van Jef Pirens van brouwerij D’Oude Maalderij en bijhorend eetcafé in Izegem over te nemen. Goed voor zo’n 3.000 extra biersoorten. De gids geeft punten in verschillende categorieën: van drankkaart tot inrichting en beleving. De ruime bierkaart levert ’t Brugs Beertje alleszins een 10/10 op voor aanbod van dranken. Ook het interieur wordt beloond met het maximaal aantal punten.

De hele collectie in één keer op de kaart zetten was net iets te veel van het goede, waardoor op tijd en stond een nieuw biertje wordt toegevoegd. “Mijn drankencentrale liet me het nieuws weten”, zegt Dries. “Dat is heel erg leuk nieuws. We doen veel voor de zaak en dan is erkenning krijgen altijd plezant.”