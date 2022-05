Dirk Van Den Bossche koopt horeca-zaak Pergola in Brugge

Ondernemer Dirk Van Den Bossche (66) breidt zijn toeristisch imperium in Brugge nog wat verder uit. De eigenaar van hotel Die Swaene langs de Steenhouwersdijk – die ook al een wafelhuis en foltermuseum runt – kocht net aan de overkant van het water nu ook hotel en bar Pergola.

Sijselenaar Dirk Van Den Bossche mag intussen al een eind in de zestig zijn; de drang om te ondernemen en te creëren wordt er duidelijk niet minder op. De flamboyante zakenman, die de bokssport genegen is en graag stoom aflaat in de ring, voegt een nieuwe onderneming toe aan zijn intussen uitgebreid lijstje toeristische uitbatingen in Brugge: Pergola in de Meestraat 7.”

“Pergola werd tot voor enkele maanden gerund door de familie Hessels – met Karel Hessels’ levenspartner Nele Caus die zich ontfermde over het Pergola Kaffee – en bestaat uit acht hotelsuites, een hotelbar en een terras. De locatie is uniek: vlak aan de boorden van de Reien met de Steenhouwersdijk aan de overkant. Dirk Van Den Bossche kocht in 2019 ook al het hotel Die Swaene aan de overkant van de straat over van de familie Hessels.”

“In dat jaar kocht hij ook hotel Anselmus in de Ridderstraat. Beide hotels gaf hij toen een flinke renovatie en opfrisbeurt.

Vennootschap

Van Den Bossche, licentiaat in de rechten van opleiding, werkte de eerste vijf jaar van zijn loopbaan in het bankwezen en startte later met zijn eigen vennootschap als trader. Hij verkocht onder meer sportartikelen, wereldwijd, tot in Afrika toe.”

“Eind jaren negentig kocht hij een pand in de Wollestraat, in het hartje van de stad, als investering. Vanaf 2014 begon hij er met zijn familie zelf een invulling aan te geven. Eerst met een opmerkelijk foltermuseum The Torture House, en later kwam daar ook nog een wafelhuis en een seizoensgerichte decoratiewinkel bij.

Inrichting

“We gaan van Pergola opnieuw iets moois maken”, is Dirk enthousiast over zijn nieuwe aanwinst. “Het is sowieso een mooi pand op een unieke locatie, maar we gaan de acht suites volledig opnieuw inrichten; in die mysterieuze barokke stijl zoals het was, maar met allemaal nieuwe materialen en meubelen. We zijn volop aan het werken en over drie à vier weken willen we alweer openen.”

“Over wat we met de bar en het terras gaan doen, moet ik nog even nadenken. Het verdient alleszins ook een opfrissing, maar bij een exploitatie als bar of restaurant moeten we zorgen dat we de verblijfgasten in de suites niet storen met al te veel lawaai ’s avonds.”

“Er zijn ook wel externe gegadigden om deze ruimte uit te baten als terras en eetgelegenheid. Maar we focussen ons eerst op de suites en bekijken dan wat er verder mogelijk is.”

(PDV)