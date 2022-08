Den Biechtstoel blijft open tot er een overname is

De laatste dagen gonsde het van geruchten omtrent het lot van de kroeg Den Biechtstoel.

Café Het Neerhof sloot in 2013 de deuren. Ann Vandenberghe en Nathalie Vanderbeke bezorgden Meulebeke een eerste bruine kroeg, wat enorm in de smaak viel bij het grote publiek.

We hebben zeven jaar lang, sinds eind augustus 2015, dit café met liefde en passie gerund, maar nu doen er zich gezondheidsproblemen voor en zien we ons genoodzaakt een andere levensstijl te leiden”, vertelt Ann.

“Maar eerst gaan we feest vieren. Op vrijdag 27 augustus staan Worlds Beyond en Joost De Lange Band geprogrammeerd. Daarna gaan we 14 dagen met vakantie en we openen terug op 17 september. Den Biechtstoel blijft sowieso open tot we een aanvaardbaar overnamevoorstel krijgen.”