De Kust maakt zich op voor een zomers topweekend

Nadat de Kust pufte onder een tweedaagse hittegolf, gaan de temperaturen de komende dagen zakken. Maar dat een golf aan verblijfs- en dagtoeristen de hele week de badplaatsen zal blijven overspoelen, is nu al zeker.

Het wordt de komende dagen wat minder warm, maar daar zullen niet veel toeristen aan zee over klagen. Nadat maandag en dinsdag de temperaturen recordhoogten bereikten, voorspellen de weerkaarten voor het komend verlengd weekend meer aangename omstandigheden om richting strand- en zeeplezier te trekken.

“Na een bijzonder succesvol weekend voor de plaatselijke handel en wandel, mogen we gerust stellen dat die trend de hele week doorgetrokken wordt”, legt Mieke Dumont van Westtoer uit. “Er is en blijft een pak volk aan de kust en dat blijft zeker tot het eind van het verlengd weekend van 21 juli zo.”

Bijna alle hotels volzet

“De hotelbezetting haalt vlot de 90 procent, en voor de nationale feestdag zelfs 97 procent. Ook de vakantieverblijven en de campings scoren heel hoog, en daar heeft voor die laatste sector het goede weer veel mee te maken. De horeca, de stranduitbating, de beachbars en de verkopers van ijsjes beleven ongelooflijke topdagen. De zomerse tijden zijn terug, en hoe!”

Mieke raadt de bezoekers aan om voor alle zekerheid de kustbarometer te raadplegen en zich voldoende te verspreiden over de rustiger delen van het strand.

Verloren gelopen kinderen

Het ziet er dus naar uit dat de redders de handen ook de rest van de week zullen vol hebben. De reddingsdiensten hebben vooral te kampen met een pak verloren gelopen kinderen, die gelukkig snel teruggevonden worden. Ze roepen op om de instructies van de strandredders nauwlettend te blijven volgen en enkel te baden in de bewaakte zones.

“Met die massa toeristen moeten we waakzaam zijn en blijven”, geeft Vincent Drouard van Toerisme Oostende nog mee. “We tellen nu al meer mooie dagen dan tijdens de twee zomermaanden samen vorig jaar. Onze beachteams zijn en blijven attent, net als de redders en de politie. “

“Het probleem van kinderen die verloren lopen is een fenomeen dat we niet mogen onderkennen, vooral met dit mooie weer. Woensdag mogen we ons gelukkig aan een afkoelingsdag verwachten en de voorspelde temperaturen tussen de 25 en 28 graden voor de volgende dagen zullen een strandverblijf toch wat aangenamer maken”, besluit Vincent.

