De Kortekeer in Dentergem maakt tijdelijke terugkeer als WK-pop-up

Wie het WK voetbal in Dentergem wil volgen, kan dat doen op een bekende plek. Café De Kortekeer zal zes weken lang een WK-pop-up zijn waar alle wedstrijden van de Rode Duivels te zien zijn. Voormalig uitbater Wouter Isebaert staat er achter de toog.

Café De Kortekeer bestaat al meer dan een eeuw, maar eind juni sloot de bekende kroeg de deuren. Uitbaters Jürgen De Mulder en Martine Baert wilden zich voltijds focussen op hun traiteurdienst Smuldersfood. Toch zal het volkscafé nu tijdelijk de deuren heropenen. Wouter Isebaert, die er tot 2016 achter de toog stond, keert even terug om er de WK-beleving naar de Dentergemnaren te brengen. “De voorbije twee jaar verbleef ik in het hoogseizoen in Kroatië om er een B&B voor iemand anders uit te baten”, vertelt Wouter. “Aan dat verhaal is nu een eind gekomen. Sinds kort ben ik terug in ons land. Eens terug hier hoorde ik dat er in Dentergem niet veel meer te beleven valt en dat er ook voor het WK nog helemaal niets op de planning stond. Daarop besloot ik De Kortekeer tijdelijk terug te openen. Vanaf vrijdag 18 november zal je hier zes weken lang weer terecht kunnen.”

Wouter wil er alle WK-matchen van de Rode Duivels uitzenden, maar je zal er ook op andere avonden iets kunnen komen drinken. “We zijn open van donderdag tot en met zondag”, vertelt hij. “Openen doen we op 18 november met een feestje. We zijn telkens open vanaf 16 uur en op zondag vanaf 10 uur. Op de dagen dat we open zijn zal je sowieso de WK-wedstrijden van die dag kunnen volgen. Voor de eerste groepswedstrijd van de Rode Duivels tegen Canada op woensdag 23 november doen we uitzonderlijk al een dagje vroeger de deuren open. Ook de match van 27 november tegen Marokko om 14 uur en die van 1 december om 16 uur tegen Kroatië zenden we uit. We voorzien meerdere schermen. Bedoeling is om de WK-sfeer naar Dentergem te brengen.”

Ook randanimatie

Op andere dagen voorziet Wouter ook randanimatie. Op vrijdag 2 december komt De Vlaamse Zanger covers van Nederlandstalige klassiekers zingen. Op zondag 12 december start een fietstocht van 60 kilometer om 9 uur aan het café. Op 23 december gaat De Kortekeer dan weer voor onbepaalde tijd dicht. Of ik het niet langer zou willen uitbaten? Voor een periode van zes weken zie ik dat zeker zitten, maar langer niet. De nachtelijke uren wegen door in de horeca. Wat ik op termijn ga doen, zie ik nog wel.” (vadu)