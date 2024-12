Corina (52) baat voortaan tearoom-bistro sand in Oostende uit met zoon Jason (31): “Leuk dat ik dit met mama kan doen”

Tearoom Sand in de Oostendse wijk Zandvoorde heeft nieuwe uitbaters en die beginnen er op Nieuwjaarsdag aan. Corina Vynck en haar zoon Jason Lava kijken ernaar uit om samen te werken aan een nieuw horecaverhaal. “Stiekem is het altijd wel een beetje een droom geweest om een eigen zaak uit te baten”, bekent Corina.

Een groot deel van haar leven bracht Corina al door in de horecasector, maar nu is het tijd om op eigen benen te staan. Onder dat moto start ze op 1 januari aan een nieuw verhaal in de sector. “Mijn ouders hadden vroeger een bekend café in Oostende”, vertelt Corina.

“Ondertussen maakte het café al heel wat jaren geen deel meer uit van het aanbod in Oostende. De tijd van de vele cafés is immers al lang voorbij. Toch ben ik altijd wel wat in de horecasector blijven hangen. Ik werkte in verschillende zaken.”

Droom

De laatste job was die in Bistro Kantien in Bredene. “Het is daar dat ik eigenlijk ontdekt heb dat ik stiekem altijd wel van een eigen horecazaak heb gedroomd”, bekent ze. “We gingen op zoek naar een zaak die bij ons zou passen. Even hadden we een horecazaak in Bredene in het vizier – we keken vooral naar Bredene omdat we daar wonen -, maar uiteindelijk kwamen we in Zandvoorde terecht. Hier wonen immers zesduizend mensen en het lokale horeca-aanbod is niet al te groot.”

En dus was de zaak snel in kannen en kruiken. Corina zal de zaak uitbaten met haar zoon Jason. “Ik ben kok van opleiding en zal dus vooral de keuken bemannen”, duidt Jason. “Het is leuk dat ik dit met mijn mama kan doen. We werken al samen in Bredene, maar nu zullen we voor onszelf werken. Dat maakt het extra leuk.”

Afgelopen zaterdag draaide het duo al mee met de vorige uitbaters en dat verliep vlekkeloos. “Op woensdag zal je bij ons pannenkoeken à volonté kunnen eten, op zondag is er ontbijt vanaf 8.30 uur en verder kan er gewoon van de kaart gegeten worden. We hebben alles: van snacks tot belegde broodjes en vlees en vis als voor- en hoofdgerecht”, aldus moeder en zoon.

De zaak zal elke dag open zijn vanaf 10 uur. De sluitingsdag is op donderdag. Op zondag is de zaak al om 8.30 uur open voor het ontbijt.