Chef Rudy neemt afscheid van L’Espérance en trekt naar Blauwe Sluis in Bredene : “Ik zal De Haan missen”

Na 24 jaar trekt chef Rudy Frell op 24 februari de deur dicht van restaurant L’Espérance. Niet om al op zijn lauweren te rusten, want in de paasvakantie neemt hij een nieuwe start in De Blauwe Sluis, de horecazaak van zijn partner Agna Cardon aan de Brugsesteenweg in Bredene. Ook het personeel gaat mee.

L’Espérance schoot uit de startblokken op 3 februari 2001. Rudy Frell (56) herinnert het zich nog alsof het gisteren was. “Ik kwam van de Carpe Diem, en daarvoor had ik vijf jaar de Kallista uitgebaat in Wenduine. Toen de Carpe Diem na drie jaar werd verkocht, moest ik dus op zoek naar iets nieuws en da’s uiteindelijk dit pand geworden. Een voormalige lingeriezaak. Ik viel onmiddellijk voor de ligging, maar ook voor de authenticiteit van het pand. Het dateert van 1903 en is dus een echte belle-époquewoonst.”

Leuk weetje is dat hiernaast de bakkerij van Agna’s stiefpapa destijds gevestigd was. “’s Zomers sliepen de jobstudenten boven de zaak”, aldus Rudy. L’Espérance was voor veel mensen een ontdekking. “Je kan hier niet à la carte eten, maar da’s een deel van de charme. Zo proef je tenminste ook eens iets nieuws. Maar met 24 zitplaatsen is het onbegonnen werk om een goeie steak én een potje mosselen te serveren. Da’s hier gewoon niet haalbaar”, aldus Rudy. De overstap naar De Blauwe Sluis heeft ook met personeel te maken. “De chef gaat daar binnenkort met pensioen en mijn vriendin vond niet direct iemand anders. Laat ons het dan samen doen, dacht ik. Ik weet sinds corona ook hoe moeilijk het is om degelijk personeel te vinden.”

Nog geen overnemer

Een overnemer voor L’Espérance is er voorlopig niet. “Ik ben al een jaar op zoek, maar er kwam nog niks uit de bus. Spijtig, want deze zaak heeft echt wel veel potentieel. Alleen al de ligging is top: eender vanwaar je komt, je ziet mijn zaak direct liggen. Als je ‘t goed aanpakt, is dit een goudmijntje.”

Rudy heeft er met de feestdagen een drukke periode op zitten. “In de kerstvakantie hebben we 14 dagen aan één stuk door gewerkt, en ik ben geen 30 jaar meer hé. Da’s ook een beetje de reden dat ik straks bij mijn vriendin in De Blauwe Sluis ga werken: we kampen allebei met personeelsproblemen. Gelukkig maakt mijn personeel straks mee de overstap.”

Mix van resto en apero

De Blauwe Sluis gaat binnenkort een maand dicht voor opfrissingswerken. “Begin april, net op tijd voor de start van het seizoen, willen we daar weer opendoen. Het wordt een mix van resto en apero, in een loungy sfeer. ‘Smaakvolle momenten’ is onze nieuwe slogan: denk tapas en finger food in dezelfde mediterraanse stijl als hier.”

Voor Rudy wordt het aanpassen: De Blauwe Sluis is een stuk groter. “Ergens vind ik het wel jammer dat mijn verhaal hier stopt. Ik heb aan alle edities van Kok@Zee meegedaan en dat was telkens een fantastische ervaring. De collegialiteit in De Haan is top: elke horecazaak heeft zo zijn eigenheid, waardoor niemand echt concurrentie is voor elkaar. In die 24 jaar heb ik De Haan zien veranderen in de levendige badplaats die ze nu het hele jaar door is. Vroeger gingen we na de kerstvakantie drie weken dicht, nu doen we gewoon door. Wel een voordeel van De Blauwe Sluis, is dat daar meer vast cliënteel komt. De zaak is niet zo toeristisch gelegen.” Zo kon het bij L’Espérance wel gebeuren dat er last minute nog een tafeltje werd afgebeld.

Lat verhoogd

“De mensen zijn in die 24 jaar ook wel wat verwender geworden. Da’s een beetje onze eigen schuld: we hebben de lat zelf alsmaar hoger gelegd. Iederéén kan tegenwoordig wel een horecazaak beginnen, maar als je geen horeca-achtergrond hebt, zal het toch al een stuk moeilijker zijn. ’t Kaf wordt op die manier ook een beetje van het koren gescheiden.”

Zelf heeft Rudy er nog altijd veel voldoening van om zijn klanten te verwennen met smaken. “Daar komen ze ook voor. Om verrast te worden door smaken”, aldus Rudy.