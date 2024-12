Cafetaria wzc Sint-Amand kreeg een facelift

De cafetaria in het woonzorgcentrum Sint-Amand opende opnieuw de deuren. Het bargedeelte werd de jongste weken grondig aangepakt.

De nieuwe cafetaria is niet alleen visueel aantrekkelijker, maar ook functioneel verbeterd om aan de behoeften van de bewoners en bezoekers te voldoen. Van meer ruimte voor comfortabele zitplaatsen tot een vernieuwde bar, alles is ontworpen met het oog op comfort en gebruiksgemak.

“De renovatie van de cafetaria werd uitgevoerd door de medewerkers van de algemeen technische dienst (ATD). Hun gouden handen hebben de ruimte omgetoverd tot een frisse, moderne en gezellige plek waar bewoners, familieleden en bezoekers kunnen ontspannen en samen genieten van een hapje en een drankje”, weet schepen van Zorg en Welzijnsbeleid Dirk Desmet te vertellen.

“Deze renovatie vormt het sluitstuk van een volledige modernisering van de polyvalente ruimte en restaurant en bar. Hierbij werd ook een bijkomend keukengedeelte toegevoegd in de voormalige kapel in combinatie met nieuwe stoelen en tafels.”

Altijd welkom

De schepen wil ook graag de vrijwilligers in het zonnetje plaatsen. “Dit is wat deze cafetaria extra bijzonder maakt. Ze wordt gerund wordt de vaste barvrouw Els en een team van toegewijde vrijwilligers. Dit team staat klaar om iedereen met een lach te verwelkomen en te voorzien van een drankje. Hun inzet en enthousiasme dragen zeker bij aan de sfeer in de cafetaria”, aldus Desmet.

Directeur van het wzc Sint-Amand, Isabel Vromant, toonde zich ook best tevreden met de realisatie. “Iedereen is van harte uitgenodigd om de gerenoveerde cafetaria te komen ontdekken en te genieten van een drankje. Of je nu een bewoner bent, een familielid of gewoon een bezoeker, je bent altijd welkom”, voegde ze er aan toe. (GJZ)