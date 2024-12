Café-uitbaters nemen hun intrek in overdekte Almhut: Après Chalet opent de deuren voor jong en oud

Na hun succesvolle samenwerking voor het EK-dorp, afgelopen zomer in Veurne, slaan de cafébazen van de Furna Pub, De Botermand en De Kroon opnieuw de handen in elkaar. Zij baten de komende weken de Après Chalet in de XL Almhut op de Grote Markt uit.

Vanaf vrijdag 13 december opent de Après Chalet drie weken lang haar deuren, voor wie bijvoorbeeld nog iets wil drinken of eten na een bezoek aan de schaatspiste, het Kerstbos of het Huis van de Kerstman. Daar zit je warm en droog, heb je zicht op de schaatsbaan en kun je volop genieten van de gezellige kerstsfeer.

Evenementen

“Ook in onze chalet zullen er immers tal van evenementen plaatsvinden, zoals de dj-set van StuBru-presentator Gunther D op de openingsavond. Een week later houden we een ASAP-party, wat staat voor ‘Aperol Spritz And Pizza’. En op nieuwjaarsdag vieren we ‘Brut de Mer’, met champagne en oesters”, zegt Chloë Goyvaerts van de Furna Pub.

“Iedereen is welkom, van jong tot oud”, pikt Charlotte Galle van De Botermand in. “Op zondag 15 december houden we een kinderdisco, maandag 23 december dopen we om tot familiedag en op donderdag 26 december voorzien we een funnamiddag voor het hele gezin”, licht zij uit.

“Nog tips zijn de cocktailworkshop op dinsdag 17 december, de garçonkoers op donderdag 19 december en de wafelbak ten voordele van De Warmste Week op zondag 22 december”, zegt Sofie Debruyne van De Kroon.

Elke dag geopend

Je kan hier trouwens elke dag al van 11 uur terecht. Tijdens de week is de Après Chalet geopend tot middernacht en in het weekend tot 2.30 uur. Alleen op kerstavond is de chalet gesloten en op oudejaar vindt daar een privéfeest plaats. Het volledige programma vind je op www.winterinveurne.be.