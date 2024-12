Café Boutique vermeld in boek Café De Sportvriend: “Hier hangen wel 150 unieke koerspetjes”

In het centrum van Kemmel – bij het begin van de kasseizone – kan je terecht bij Café Boutique. De uitbaters zijn Pieter Casier en Ellen Claerhout en zij toverden een voormalig bankgebouw om tot gezellig sport- en volkscafé.

‘Liever e buiksje van te drinken, dan e bulte van te werken’. Deze wijsheid aan de muur springt meteen in het oog van Café Boutique. Dit café van Pieter Casier en Ellen Claerhout bevindt zich in hartje Kemmel. Het is in deze Heuvellandse deelgemeente dat Pieter ook opgroeide. “We woonden even in Ieper, maar sinds tien jaar ben ik teruggekeerd naar de roots”, vertelt de 44-jarige café-uitbater. “Mijn ouders hadden vroeger een voedingszaak. Eerst aan de kerk en later op de locatie waar nu A L’aise gevestigd is. Na een carrière als magazijnier kreeg ik de ondernemersmicrobe ook te pakken. Zo’n tien jaar geleden toverden we dit KBC-bankfiliaal om tot Café Boutique en ruilde ik de ene kant van de toog voor de andere. Tussen de bank en het café was het ook even een antiekzaak en een klein koffiehuis. Er was heel veel opknapwerk. Beneden zijn we zeven maanden bezig geweest.”

Ontmoetingsplek

Oorspronkelijk was Café Boutique niet enkel een café. “Ik stond achter de tapkraan, maar mijn partner Ellen verkocht juwelen, kledij en decoratie. Vandaar ook de naam Café Boutique. Er zat een muur tussen onze beide zaken. Nu werkt Ellen ook volledig mee in de zaak en soms helpt onze dochter mee. Ze studeert momenteel toegepaste psychologie in Gent. We zullen haar zeker niet pushen om ooit de zaak over te nemen.”

Café Boutique verwelkomt jong en oud. “De werkmannen komen hier graag na hun dagtaak, maar evengoed komt hier een mama met kindje langs. Ons café is een echte ontmoetingsplek en iedereen praat met iedereen. Onze vaste tooghangers komen uit Kemmel en omliggende dorpen. Ze kennen ons soms beter dan dat wij onszelf kennen. En omgekeerd geldt dat ook”, lacht Pieter. “Na al die jaren creëer je een sterke band. Corona hakte er wel even in, maar we zijn blij dat alles zich herpakt heeft. Niet enkel lokale inwoners, maar ook toeristen vinden hun weg. Die combinatie maakt het plezant. In de zomer kan je hier genieten van ons uitgebreid terras.”

In het café kan je kiezen uit de uitgebreide drankenkaart. “Er zijn 60 speciale bieren verkrijgbaar, waaronder enkele koersbieren. Ook de huisgemaakte picon valt in de smaak. Bij het vast cliënteel merken we dat een versgetapt pintje nog steeds het best verkoopt, net als de sterkere bieren van het vat zoals Kwaremont en Sint-Bernardus Tripel.”

Zot van de koers

Café Boutique is ook een sportcafé. “Ik ben zot van de koers en heb een boontje voor Club Brugge. In de zaak hangen tot wel 150 koerspetjes. Alle petjes zijn uniek. Ook de barkrukken zijn een knipoog naar de koers. Met koersen als Gent-Wevelgem en Kemmel Koerse voor de deur, is het hier dan Vlaamse kermis. We zenden ook alle grote koersen uit op televisie. Bekende ex-renners komen hier geregeld langs. Denk maar aan Johan Museeuw, Nico Mattan, Peter Farazijn en Allan Peiper. Wielercommentator Karl Vannieuwkerke vernoemde ons café al tijdens een van de live-uitzendingen en dat is natuurlijk uitstekende mond-tot-mondreclame. Voor wielertoeristenclub De Vlammers zijn we elke woensdagavond en zondagmorgen een vaste start- en aankomstplaats.”

Bruine kroeg 2.0

De drukste periode is ongeveer tussen maart en eind september. “In juli en augustus merken we dat het wel weer iets kalmer is door de vakanties. Zelf knijpen we er in november even tussenuit en donderdag en vrijdag zijn de vaste sluitingsdagen. Zo hebben we twee aansluitende dagen en is er meer tijd voor onze sociale contacten. We zijn ervan overtuigd dat we deze prachtige stiel op die manier langer kunnen volhouden. In de toekomst zouden we nog meer gezelligheid in onze zaak willen, zodat we de stempel van bruine kroeg 2.0 verder kunnen waarmaken.”

Pieter is tot slot heel blij met de vermelding in Café De Sportvriend. “Het is een prachtig boek. Ik zou graag enkele andere cafés bezoeken. Net na hun bezoek hebben we hier nog een nieuwe banner aan de muur gehangen met een prachtige foto van Mads Pedersen en Mathieu van der Poel, de twee protagonisten van de vorige editie van Gent-Wevelgem.”

Info: Café Boutique, Polenlaan 4 in Heuvelland. Open van zaterdag tot en met woensdag vanaf 14 uur, op zondag vanaf 10 uur. Gesloten op donderdag en vrijdag. Info over het boek: www.cafedesportvriend.be.