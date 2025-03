“Na nieuwe investeringen is onze toekomst verzekerd”: De Drie Gezellen (La Verna) in Izegem neemt een doorstart

Taverne De Drie Gezellen wordt in een nieuw kleedje gestopt. Om die make-over te onderstrepen kiest men voortaan vooral voor de naam La Verna om naar buiten te treden. “Dankzij investeringen van de paters kunnen wij verder schrijven aan ons verhaal”, klinkt het.

De geschiedenis van De Drie Gezellen gaat terug tot 1966. “En dat is ook mijn geboortejaar”, zegt Karine De Bock (56). Karine is uit Berlare afkomstig, haar grootouders en haar moeder hadden nog een café. Ze ging zelf eerst van haar 14 tot 48 jaar in de bouw werken. “Ik was iedere dag mee op de werf”, klinkt het. Ze deed zelf horeca-ervaring op in De Kroon in Izegem, hielp in Ter Maerel… tot ze café De Club in Emelgem ging open houden. “Dat café houden, het was er van kleins af in gelepeld. Na 5,5 jaar besloot ik om te verhuizen naar De Drie Gezellen.”

Een nieuw dak

Op 1 juni 2022 startte ze op het domein van de Minderbroeders Kapucijnen in de Mentenhoekstraat, daarbij krijgt ze nu nog altijd de steun haar dochter Sally-Jo Vande Sompele (25) en haar schoonzoon Ignace De Kerpel (45). Sally-Jo is nog actief als postbode in Roeselare, maar is ook de dame die de sociale media verzorgt. Ignace staat in de keuken en springt bij in het café waar nodig, Karine is het gezicht van het café en tearoom. “Er waren hier wat infrastructurele problemen, maar die raken eerstdaags opgelost. Het gebouw is nog altijd van de paters, maar zij moesten het licht op groen zetten om hier te investeren. We hadden al een tijd last van insijpelend water, de zaak krijgt nu een nieuw dak. Ook de elektriciteit wordt vernieuwd en die wordt zwaarder zodat we ook in de keuken meer mogelijkheden hebben.”

De uitbaters zijn duidelijk opgelucht en klaar voor een doorstart. “Ook buiten komt er elektriciteit zodat we er verlichting kunnen voorzien. Vroeger vertrok iedereen bij het vallen van de duisternis, nu zal je hier langer kunnen blijven genieten.”

(foto Frank) © Frank Meurisse

De Drie Gezellen bestaat uit het café, de veranda, een overdekt terras, maar vooral ook een mooie ruimte te midden de natuur. “Dat is onze grote troef”, beseffen ze. “Het gras wordt waar nodig weer ingezaaid, we kijken er naar uit om de mensen straks weer buiten te ontvangen.”

Vanuit café De Club verhuisden ook verenigingen mee en andere groeperingen vonden ondertussen al onderdak in de zaak waar ook een biljart staat. “Een biljartclub is hier niet meer, maar er wordt wel nog veel op gespeeld. De 3.0 Gezellen is onze tafelvoetbalclub, ze spelen in competitie en er worden hier ook heel wat tornooien afgewerkt, vaak in ons zaaltje La Verna. Daar zijn ook de La Verna Line Dancers actief, ze zijn ooit gestart met vier en enkele maanden later zijn ze al met meer dan 25. Iedere zondagnamiddag komen ze tussen 15 en 17 uur dansen.”

Vlaamse klassiekers

“Er is een dartsclub DC Tripel La Verna, die op 5 april een tornooi organiseert. De Okra-petanquers maken de verhuizing van de andere kant van het domein, aan de voormalige De Stamper, naar hiernaast. Eén keer per maand is er ook een optreden van Shancy en Tonny, dat combineren we altijd met een maaltijd, meestal staat er dan een Vlaamse klassieker op het menu. En we zijn ook bekend om onze barbecues en breughelfestijnen.”

In de winterperiode gaat De Drie Gezellen pas open om 13 uur, van 1 april tot 31 september iedere morgen al om 10 uur. “En heel wat Okra-afdelingen vinden hun weg naar hier. Het is misschien nog te weinig geweten, maar in ons zaaltje kunnen feestjes tot 100 man plaatsvinden. We zijn ook opnieuw kandidaat om deel te nemen aan de Dulle Dunderdagen.”

Feest op zondag 8 juni

In het café/tearoom is er ook een spaarkas. En elke donderdagavond wordt er ook poker gespeeld. De vernieuwingen die op til staan, worden gerealiseerd tijdens de sluiting van de zaak. Dat wordt eerstdaags bekend na het fiat van de eigenaars en de beschikbaarheid van de aannemers. maar daarna vliegt men er met vernieuwde moed en in een nieuw kleedje opnieuw in. “Op Paaszondag wilden we een rommelmarkt organiseren in de straten rond het domein, maar dat idee gaat voor een jaartje in koelkast omdat het kan zijn dat de dakwerker dan nog niet klaar is. Wat wel zeker doorgaat, is op zondag 8 juni het feest voor het driejarig bestaan. Dat wordt gevierd met onder meer optredens en een travestietenshow.”

En dan is er nog goed nieuws. “Wij gaan trouwen”, kijkt Ignace naar Sally-Jo. “Dat is op zaterdag 31 mei, dan zal de zaak uiteraard een weekendje gesloten zijn. Maar het goede nieuws is bovenal dat we als La Verna/De Drie Gezellen verder blijven bestaan en dat we onze deuren open stellen voor iedereen die wil komen genieten, ook voor groepen die een feestje willen bouwen of een activiteit organiseren.”

Meer info op www.lavernadedriegezellen.be