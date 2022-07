Buren van Salons Lodewijk van Male winnen eerste juridische procedureslag tegen feestzaal in Sint-Kruis

In hun dispuut met de bekende feestzaal Salons Lodewijk van Male in Sint-Kruis hebben de buurtbewoners een eerste gerechtelijke procedureslag gewonnen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de Stad Brugge teruggefloten en oordeelt dat het stadsbestuur onvoldoende motiveert waarom deze feestzaal gedoogd wordt in een woonpark.

Al maanden hangen langs de Maalsesteenweg in Sint-Kruis vlaggen in voortuintjes van de buren van Salons Lodewijk van Male. Het is nagenoeg de enige, nog resterende feestzaal in Brugge, waar al decennialang trouwfeesten, communies en huwelijksjubilea gevierd worden. Met Frederik Derycke staat al de derde generatie aan het roer.

Paviljoen

Het dispuut met de buren is enkele jaren geleden gestart, toen de eigenaar van de feestzaal zonder bouwvergunning een paviljoen in de tuin bouwde. Sedertdien is de geluidsoverlast voor de buurt naar verluidt enorm verhoogd. En blijkbaar is de trend om huwelijken in de tuin te vieren er populair. Dat de buurt achter de feestzaal een woonpark is, maakt de zaken er niet makkelijker op.

Het dossier zorgde zelfs al voor een verhit debat in de Brguse gemeenteraad vorig jaar. De politieke oppositie eiste extra maatregelen, volgens schepen Franky Demon is de feestzaal vergund en stelde de politie nog geen geluidshinder vast. Maar op 4 juli weigerde de stad Brugge wel de omgevingsvergunning voor de bouw van een (nieuw) paviljoen, wat de facto betekent dat het eerder gebouwde paviljoen onwettig is.

Onvoldoende gemotiveerd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde nu ook de ‘melding’ van de bestaande exploitatie. “De Raad is van oordeel dat er in de aktename van de stad onvoldoende is gemotiveerd waarom de exploitatie van de feestzaal in dit woonparkgebied mogelijk is”, legt urbanisatieschepen Franky Demon uit.

“Het is een tendens in de rechtspraak van de Raad om steeds strenger toe te zien op motivatie van meldingen. De stad kan hier enkel afwachten of de aanvrager een hernieuwde meldingsaanvraag zal indienen, waarna meer aandacht zal moeten worden besteed aan de formele motivatieplicht”, aldus de Brugse politicus.