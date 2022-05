Brouwerij achter OMER. blaast 130 kaarsjes uit… en nodigt alle Omers van het land uit

De Bellegemse brouwerij Vander Ghinste mag dit jaar haar 130ste verjaardag vieren en wil dat allesbehalve alleen doen. In september kunnen álle Omers van het land naar de Kortrijkse deelgemeente afzakken.

Brouwerij Vander Ghinste zag in 1892 het levenslicht toen Remi Vander Ghinste een woonhuis met bijhorende gebouwen kocht voor zijn zoon Omer. Datzelfde jaar nog werden de eerste vaten Ouden Tripel, het huidige Vander Ghinste Roodbruin, geproduceerd en werd de kiem gelegd van wat nu een bloeiend familiebedrijf is.

130 jaar later is met Omer-Géry Vanderghinste de vijfde generatie aan de slag en heeft de brouwerij een mooie toekomst voor zich. Mede dankzij de lancering van OMER. Traditional Blond in 2008, in veertien jaar tijd uitgegroeid tot hét vlaggenschip van de brouwerij.

2.500 Omers in ons land

Om de unieke verjaardag extra kracht bij te zetten, organiseert de brouwerij in september een groot feest waarop ze álle Belgen die Omer heten, zullen uitnodigen. Dat zijn er om en bij de 2.500.

“Op zaterdag 10 september zwaaien we onze deuren open voor álle OMER.-fans en willen we iedereen die de naam van ons bier draagt, ook uitnodigen”, legt marketingverantwoordelijke Wim De Weghe uit.

“Iedereen verwelkomen zal niet mogelijk zijn, daarom koppelen we er een kleine wedstrijd aan. De meest originele Omers zullen we dan uit de hopelijk massaal vele inzendingen halen.”

Alle info is binnenkort via Omer.be en omervanderghinste.be te raadplegen.