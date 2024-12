Brouwer Stijn David krijgt Poolse medaille opgespeld

Brouwer Stijn David (49) van de Tieltse brouwerij De Poes kreeg woensdag op de Poolse ambassade in Brussel een medaille opgespeld. Die kreeg hij als blijk van waardering voor het feit dat hij naar aanleiding van 80 jaar bevrijding een ‘Generaal Maczekbier’ brouwde.

Dag op dag dertig jaar na het overlijden van de beroemde Poolse generaal Stanislaw Maczek werden er verschillende landgenoten geëerd op de ambassade. Zo werd ook mede-Tieltenaar Dirk Verbeke, de trekker van de eerste Poolse Pantserdivisie België, gehuldigd. Het was ook in samenwerking met die vereniging dat Stijn David eerder dit jaar het Maczekbier brouwde. Dat biertje is eerbetoon aan de Poolse bevrijders uit de Tweede Wereldoorlog en werd voorgesteld op de opening van de expo rond tachtig jaar bevrijding in Tielt. “Met de brouwerij werkte ik vijf jaar geleden ook al mee aan de herdenking”, legt Stijn uit. “Beide initiatieven werden in Polen opgemerkt.”

De medaille in kwestie is de Poolse ‘Pro Patria’ medaille, een burgerlijke onderscheiding die Polen in 2011 in het leven riep als erkenning voor het levendig houden van de strijd van het Poolse volk voor de onafhankelijkheid tijdens en na de tweede wereldoorlog. Tijdens de ceremonie in Brussel werd eveneens een portret van Generaal Stanislas Maczek onthuld. Het Generaal Maczekbier is nog steeds beschikbaar via brouwerij De Poes, zolang de voorraad strekt.