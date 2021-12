BRGRS. uit Waregem maakt kans op titel van Beste Burgerrestaurant

Hoewel ze nog maar een goed half jaar bezig zijn, maken de jonge Waregemnaars achter BRGRS kans op een award voor beste burgerrestaurant. De prijs is een initiatief van de bekende maaltijdbezorgdienst Takeaway.

Net voor de zomer openden Syme Verhaeghe (24) uit Vichte en Ruben Maertens (23) uit Waregem de deuren van het gloednieuwe burgerrestaurant BRGRS. (lees: burgers) De zaak bevindt zich langs de Noorderlaan, nabij het station. Het duo verkoopt er premium-hamburgers met bijgerechten zoals frietjes en zoete aardappel. “Ons assortiment bestaat uit twaalf verschillende, kwaliteitsvolle hamburgers met rundsvlees, vis of kip”, vertelt Syme.

BRGRS. komt samen met restaurants uit onder meer Dilbeek, Geel, Zottegem, Antwerpen, Charleroi en Moeskroen uit in de categorie ‘Beste Burgerrestaurant’. “Takeaway organiseert de verkiezing elk jaar om de beste restaurants op het platform te erkennen en te belonen. Omdat klanten hun favoriet mogen verkiezen, willen we al onze burgerliefhebbers oproepen om te stemmen”, legt Ruben uit.

Syme en Ruben, die naast de fysieke zaak ook sterk inzetten op afhaling en levering aan huis, hopen dat veel Waregemnaars een stem uitbrengen. “Sowieso is het enorm leuk dat Takeaway ons genomineerd heeft, aangezien we pas sinds 26 juni bezig zijn.” (PNW)

Stemmen kan via www.takeaway.com/awards/2021/nl-BE/awards. Meer informatie vind je eveneens op www.brgrs.be of via de Instagram-pagina brgrs_be.