Bram en Sabrina de nieuwe uitbaters van Frituur Geronimo in het Izegemse Sint-Pieterstraatje

Ooit was er fonduehuisje Bardue, in november 2018 kreeg het pand in de Sint-Pieterstraat 3 een nieuwe bestemming. Frituur Geronimo nam er een vliegende start. “Maar de zaak stond nu over te nemen. Voor ons een gouden kans”, zegt Bram Vandevenne.

Bram Vandevenne (37) en Sabrina Callens (42) vormen een nieuw samen gesteld gezin. Bram is uit Sint-Eloois-Winkel afkomstig, Sabrina uit Otegem. Ze wonen met hun kinderen nu in Gullegem. “Sabrina zal nog blijven gaan werken, maar bijspringen als het kan”, vertelt Bram, die lang zelf in de bouwsector actief was. “Maar ik was nu al een tijdje aan de slag in All You Can Friet in Lendelede. Ik werd gecontacteerd om hier de zaak over te nemen. De frituur zit hier op een ideale locatie. Pal in het centrum en in het drukste bezochte straatje van Izegem.”

Sabrina, die als flexi-jobber heel wat ervaring heeft in de horeca, zal ook ‘s avonds komen helpen en ook haar dochter Raica (17) zal op vrijdag en zaterdag een handje toesteken. “Nu al steken de mensen hier al eens hun hoofd binnen, terwijl we de zaak nog een grote poetsbeurt gaven. De interesse is er zeker, maar nog even geduld, want we gaan op donderdag 1 september open.”

Op zaterdag een marktmenu

Iedere middag zal de zaak open zijn van 11.30 tot 13.30 uur. ‘s Avonds gaan de deuren open om 17.30 uur. Op weekdagen tot 22 uur, op vrijdag en zaterdag tot 01 uur. Zondag wordt de sluitingsdag. “Op de twee komende kermiszondagen zullen we op zondag wel open zijn, vanaf 17.30 uur.”

Op zaterdag serveert men in Geronimo een marktmenu. “Dat kan gaan van kip aan ‘t spit tot stoofvlees of biefstuk friet. Dit weekend wordt dit in principe een slaatje met kaas- of garnaalkroketten.”

Vanaf de opening krijgen de eerste 100 klanten een waardebon voor een gratis snack. “Op woensdag doen we al eens een eerste proefbak voor genodigden, vanaf donderdag 1 september gaan we dan definitief open. Online bestellen zal later kunnen, in eerste instantie doen we het nog telefonisch.”