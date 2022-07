Birger Coutereel is nieuwe uitbater van De Tramstatie in Proven

Birger Coutereel uit Roesbrugge is de nieuwe uitbater van café De Tramstatie op het Provenplein in Proven. Zijn kinderdroom wordt hiermee werkelijkheid.

Birger Coutereel is net afgestudeerd als opvoeder en hij is de zoon van Eddy Coutereel en Sandy Bonnez die met de jongere Jonathan trouwens nog een zoon hebben.

Het concept van vorige uitbaters Dries en Elien, wil Birger alvast gewoon verder zetten. In café De Tramstatie hadden wielertoeristenclub De Dunderbeesten en vogelpikclub De Stalen Top er hun clublokaal. De Dunderbeesten blijven er alvast en na de zomermaanden wordt wellicht weer gestart met vogelpik. En daarnaast zal er ook weer kunnen gepronostikeerd worden voor voetbalclub TSC Proven.

Muzieknamiddagen

Velen weten wellicht dat Birger al jaren accordeon speelt en daarvoor nog altijd les volgt. Hij speelt trouwens in het accordeonorkest Accormelo van Marc Muys in Houthulst. “De Tramstatie wordt dus niet alleen een jeugdcafé, maar een ontmoetingsplaats voor jong en oud. De muziek zal er trouwens ook van alle jaren zijn. Natuurlijk wil ik als accordeonist ook wel eens een muzikale namiddag organiseren, en na de zomer komt die er dan zeker ook aan.

Ouders dankbaar

Ik ben mijn ouders ontzettend dankbaar dat ik deze kans krijg, al wisten zij natuurlijk dat dit echt iets is voor mij. Ik ben zo blij dat ik deze kans krijg. Mijn broer Jonathan en ook mijn beide ouders zullen gelukkig wel eens bijspringen”, glundert Birger.

Alle info is te vinden op de Facebookpagina café De Tramstatie en Birger is zelf te bereiken via gsm 0495 10 19 23 of mail birgercoutereel17@gmail.com. Op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag is De Tramstatie open vanaf 16 uur en op zondag vanaf 10 uur. Op dinsdag en woensdag blijft het café waar bij aanvang nog geen snacks zullen te verkrijgen zijn, dicht.

(PC)