Anthony opent ‘Bar Toine’ in Blankenberge

Dinsdag opent in Blankenberge wijn- en cocktailbar ‘Toine’ de deuren. Zaakvoerder Anthony Van Allemeersch (31) volgde in zijn vorige job – als vertegenwoordiger – een sommelieropleiding.

“Ik droomde al langer van een eigen zaak, én ik had de connecties”, aldus Anthony. ‘Bar Toine’ is gelegen in de Langestraat, vlakbij het Manitobaplein. “Vroeger zat hier Gastrobar Côte. Die zaak kwam vrij en ik heb het horecafonds overgenomen. Sneller dan verwacht realiseerde ik zo mijn droom”, glimlacht Anthony.

Bar Toine is van ’s morgens open. “We serveren latte’s en cappuccino’s, cocktails en mocktails in combinatie met een aanbod fingerfoods. Voor de wijnen zocht ik naar een goede balans van smaken en landen”, aldus Anthony.