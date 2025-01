Alexandra (25) en Niels (32) dopen ’t Gisthuis om tot restaurant Leon: “Eerbetoon aan mijn grootvader”

2025 heeft een nieuw culinair avontuur in petto voor Alexandra Spriet (25) en Niels Van Hulle (32). Het Zwevezeelse koppel werkte reeds samen in sterrenzaak Marcus in Beveren-Leie, maar wil nu met de opening van een eigen horecazaak een lang gekoesterde droom vervullen. Ze kochten het voormalig ’t Gisthuis in Meulebeke en willen er in april de deuren openen.

Zeg binnenkort niet langer ’t Gisthuis tegen het restaurant op de hoek van de Baronielaan en de Ingelmunstersteenweg. Na ruim twintig jaar in de potten te hebben geroerd en gasten te hebben ontvangen, gooiden vorige uitbaters Marleen D’Hulster en Dirk Lerminez de handdoek in de ring. De broze gezondheid van de gastvrouw was de reden waarom het koppel de zaak een eindje geleden al te koop had gezet.

Droom

Alexandra Spriet en Niels Van Hulle springen in dat gat en willen vanaf Pasen hun gasten gastronomisch verwennen. Het koppel doopt de zaak om tot restaurant Leon. “De naam van de zaak is een eerbetoon aan mijn grootvader Leon, die in 2013 op 92-jarige leeftijd overleed”, zegt Niels. “Hij was een warme man, aan wie ik alleen maar goeie herinneringen heb. Ook mijn zoontje Leon (7) draagt die naam. Ik volgde indertijd mijn koksopleiding in Ter Groene Poorte en leerde daarna de kneepjes van het vak als weekendwerker in Den Oker. Later ging ik aan de slag in le Jardin in Knokke en bij Cardinal Catering. De voorbije jaren werkte ik met veel plezier bij Marcus in Beveren-Leie.”

In dat restaurant is ook Alexandra nog aan de slag. “Ik volgde een opleiding in Ter Duinen en mocht later mijn stage als sommelier bij Marcus doen”, vertelt ze. “Daarna ben ik er aangeworven. We hebben er samen een zeer mooie tijd beleefd, maar nu kiezen de uitbaters bewust voor een nieuw concept. Ze willen vanaf eind maart heropenen als het toegankelijkere OYA. Voor ons was dit het ideale moment om zelf een ander pad in te slaan en onze lang gekoesterde droom van een eigen horecazaak te openen in vervulling te laten gaan. We hebben lang gezocht naar een geschikt pand. De ene keer was de keuken te ver, de andere keer was de zaal te klein. Maar hier in ’t Gisthuis vonden we wél wat we zochten. Een mooie zaak, met een ruim terras en een goede bereikbaarheid, vlakbij domein Ter Borcht.”

Nieuw jasje

Het koppel wil de komende maanden het voormalige ’t Gisthuis in een nieuw kleedje stoppen. “We gaan het interieur in een wat moderner en hipper jasje steken, met andere kleuren en aangepaste spots”, vertelt Niels. “De komende maanden nemen we de tijd om dat grondig te doen.”

“Wat mensen op hun bord zullen krijgen? We serveren de klassieke Frans-Belgische keuken, maar dan met een hedendaagse toets. Bij de voorgerechten hanteren we graag het sharing-concept en in het algemeen zullen we met streekgebonden producten werken. We gaan voor een toegankelijke keuken aan een betaalbare prijs. We werken nog tot eind februari in Marcus en dan gaan we ons volop voorbereiden op de opening van restaurant Leon. Die is voorzien voor donderdag 10 april.”