Aftellen naar de Izegemse Batjes: optredens en een Ariba-bar krijgen centrale plaats op het Batjesparcours

De Wijngaardparking wordt tijdens de Batjes het decor van een batterij aan optredens. Van de Basscat XXL over Sam Gooris tot Danny Fabry. De man achter het initiatief is David Stekelorum, die ook zijn Ariba-bar meebrengt naar de Batjes.

David Stekelorum kun je kennen van Autoparts Stekelorum, of van café Ariba in het stroatje, dat in een mum van tijd tot de uitgaansstek van Izegem is gebombardeerd. Maar David Stekelorum staat ook al sinds jaar en dag op de Batjes. “Mijn vader Noël was altijd straatverantwoordelijke van het laatste stuk Roeselaarsestraat. Maar dat lag wat op het einde van de straat en veel standhouders stonden daar liever niet. Daarom hebben we dan beslist om er een podium te zetten en optredens te organiseren. En dat was meteen een schot in de roos, jaar na jaar groeide het project.”

Al die artiesten naar de Izegemse Batjes halen kost heel wat geld. “Maar daarvoor kon ik altijd al een beroep doen op sponsors en kennissen die ons ondersteunden. In feite organiseren we voor onze zaakvoetbalploeg die in de Meulebeekse competitie uitkomt. De winst gaat naar de ploeg”, vertelt David.

De zaalvoetballers helpen ook bestellen. “En waar nodig vullen we aan met personeel van Ariba.”

Nu het nieuwe parcours nog slechts tot aan de Ommegangstraat strekt, moest David op zoek naar een nieuwe locatie. En die werd gevonden op de Wijngaardparking. “We zullen dus van twee kanten bereikbaar zijn, vanuit de Wijngaardstraat, maar ook vanuit de Kruisstraat. Als je van over de Melkmarkt komt zullen we het linkse gedeelte van de parking innemen. Er is daar ook nog ruimte voor standhouders.”

Zo zullen daar ook nog twee garagisten hun auto’s stallen. “Voor ons zal het ook geen slechte zaak zijn dat we op deze nieuwe locatie gehuisvest zijn, omdat we nu dichter bij de markt zitten.”

Flexibele artiesten

Na twee geannuleerde edities kon David de affiche van 2020 bijna integraal behouden. “We konden daarvoor op de medewerking van de artiesten rekenen. 90 procent zegde toe om opnieuw te komen en dat aan dezelfde prijs, terwijl veel van hen ondertussen andere tarieven hanteren.”

Het accent ligt op de Vlaamse zangers. “Hoewel sommige van die artiesten ook al in het Engels zingen. Dit soort artiesten hoort nu eenmaal het best bij het Batjespubliek. Maar niettemin proberen we ook wat rock te integreren. Dat doen we op vrijdagavond met Rockband Gravity en Basscats XXL. Die laatste band is geen onbekende in het Izegemse, en ze komen in volle bezetting spelen.”

Ook So-Fit, dat vroeger een uitvalsbasis had in de Roeselaarsestraat, maakt twee dagen van het podium gebruik om op te treden. Op zondagmiddag is er een aperitiefconcert. “Een stuk van het terras zal ook overdekt zijn, al hopen we natuurlijk op goed weer.”

De Batjes krijgen ook een ‘Ariba-touch’. “We zullen er ook een Ariba-bar uitbaten waar je champagne, whisky’s, gins, maar ook een lekkere Stella kan krijgen. De betere dranken, zeg maar.”

Programma

• Vrijdag 17 juni vanaf 17.30 uur: Kris Wills en Angelo Martinez.

• Zaterdag 18 juni om 14 uur: So-Fit, vanaf 15.30 uur: Kris Wills, Suzy Marrel, Leah Bien, Jason Bradley, Michael Angelo en Angelo Martinez. Vanaf 20 uur: Kitana, Yves Segers, Alwin en Sam Gooris.

• Zondag 19 juni vanaf 11 uur: Dirk Duval Band, vanaf 14 uur: So-Fit en vanaf 15.30 uur: Marino Parmentier, Danny Fabry, Michael Lanzo, Kris Wills, Gregory, Jason Bradley en Angelo Martinez.