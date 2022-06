Nectar Group investeert in mobiele havenkraan voor Haven Oostende

In april kondigden Haven Oostende en Nectar Group een samenwerking aan. Nectar is een toonaangevende goederenbehandelaar uit het Verenigd Koninkrijk en expert in vrachtafhandeling, met activiteiten op vele locaties in Afrika en Azië. Nectar heeft ondertussen een terrein ingenomen in de voorhaven en geïnvesteerd in een mobiele havenkraan met een liftcapaciteit tot 125 ton om schepen op een efficiënte manier te laden en te lossen. Deze kraan is donderdag aangekomen in Haven Oostende en zal meteen operationeel zijn.

Donderdag 16 juni ontving stukgoedbehandelaar Nectar Group de Gottwald 5506 met een massa van 400 ton in Haven Oostende. De kraan heeft een capaciteit van 125 ton op 18 meter en 100 ton op 24 meter en is de geschikte tool voor heavy lifts. Daarnaast is de kraan uitgerust met een aantal functies die de productiviteit en eco-efficiëntie verbeteren voor een economische en duurzame afhandeling. In Oostende richt Nectar Group zich met deze kraan op stukgoed en LOLO- (lift-on/lift-off) activiteiten.

“Deze havenkraan zal mee de skyline van Haven Oostende bepalen. Het industriële karakter van de haven wordt hiermee beklemtoond”

Het aanbod van goederenbehandelaars in de haven van Oostende is met de komst van deze onafhankelijke wereldspeler verrijkt. Dit is een belangrijke stap in het aantrekken van nieuwe bijkomende trafieken en het bijdragen aan de ontwikkeling van bulk- en stukgoederen met de Britse havens.

“Deze havenkraan zal mee de skyline van Haven Oostende bepalen. Het industriële karakter van de haven wordt hiermee beklemtoond. We zijn voorstander van bijkomende maritieme trafieken, die onze haven versterken en de werkgelegenheid vergoten. De komst van Nectar en de bijhorende investeringen zijn daarvoor erg welkom”, zegt Bart Tommelein, burgemeester van Stad Oostende.