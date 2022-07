Haven Oostende gaat volgende fase van Entrepotgebouw in: “Bouwen aan de toekomst”

In oktober 2021 kondigde Haven Oostende de officiële start aan van de renovatie van het Stapelhuis Entrepot. Het gebouw, gelegen aan de Oostkaai van het Vlotdok, werd in 1908 opgetrokken in monumentale neoclassicistische stijl en wordt nu gerenoveerd en herbestemd. Het gebouw krijgt een economische bestemming en behoudt de link met de maritieme bedrijvigheid.

De binnenkant van het gebouw werd volledig afgebroken en in maart stonden enkel de vier buitenmuren nog recht. Die vier gevels worden volledig gerestaureerd en binnen wordt alles compleet vernieuwd.

De werken zijn ondertussen in een nieuwe fase beland. Na de grond- en afbraakwerken is nu het moment aangebroken waarop het historisch gebouw terug opgebouwd wordt. Net voor het bouwverlof is binnenin het gebouw het plateau gegoten en kan men beginnen aan de werken bovengronds. De renovatie van het Stapelhuis Entrepot verloopt dus volledig volgens schema.

Nieuwe bedrijven

Stapelhuis Entrepot wordt in de loop van 2023 de thuisbasis van nieuwe bedrijven die zullen meebouwen aan de toekomst van Haven Oostende. De bedrijfsruimtes worden casco afgewerkt in een hedendaagse stijl zodat de bedrijven die er zich vestigen hun eigen indeling kunnen bepalen. Er zijn nog kantoorruimtes beschikbaar.

De bovenste verdieping wordt wel volledig ingericht met onder andere een seminarieruimte met een fenomenaal uitzicht op de havengeul.

“Dit project is een opwaardering van de volledige site rond het Vlotdok. Het gebouw behoudt de link met de maritieme bedrijvigheid en zal ons in staat stellen om nieuwe bedrijven aan te trekken. Dit bewijst dat de zorg voor het patrimonium hand in hand kan gaan met de toekomstvisie van Haven Oostende”, aldus Dirk Declerck, ceo Haven Oostende.

Charlotte Verkeyn, voorzitter Haven Oostende, laat weten dat de bedrijfsruimtes actief in de markt worden gezet. “De unieke ruimtes, gelegen langs het water zijn uiterst geschikt voor bedrijven met watergebonden activiteiten. Dit zal een nieuwe boost geven aan de werkgelegenheid in de Oostendse regio.”

Ook burgemeester Bart Tommelein is enthousiast. “Het Stapelhuis Entrepot wordt een echte landmark in onze Stad aan Zee. De haven is ons historisch hart, maar ook onze toekomst. Deze nieuwe invulling zal de maritieme bedrijvigheid in Oostende alleen maar ten goede komen.”

Vijf pijlers

Haven Oostende zet in op continuïteit, duurzame maritieme groeimarkten en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.