Eerste graafwerken gestart voor belangrijke investering in Haven Oostende

Op donderdag 6 april zijn de eerste graafwerken officieel gestart voor een nieuwe loods op de zwaarlastterminal in Haven Oostende. REBO (Renewable Energy Base Oostende) nv heeft beslist om verder te investeren in de uitrol van haar strategie en zal een loods bouwen met een oppervlakte van 6.900 m². Dit komt overeen met de grootte van een voetbalveld. Sinds de acquisitie in oktober 2019 werd de offshore windterminal geherpositioneerd naar een polyvalente zwaarlastterminal. Deze investering past in de visie dat Haven Oostende en haar dochterondernemingen actief dienen te participeren in de logistieke maritieme keten.

Na eerdere acquisitie in 2019 van de resterende 85% van de aandelen zet Haven Oostende met REBO nv dus een volgende belangrijke stap in haar aanbod met actieve deelname in de logistieke maritieme keten. REBO investeert ongeveer 3,5 miljoen euro in een loods van 6.900 m² om nog meer trafieken aan te trekken. De gunning van de loods werd toegekend aan Vulsteke Bedrijfsgebouwen uit Kortemark, gespecialiseerd aannemer voor bedrijfsgebouwen en industriebouw.

Het feit dat REBO deze loods in eigen beheer zal uitbaten, garandeert dat moderne logistiek en het hoger belang, met name maximale rotatie van goederen versus louter stockage en optimale planning in het kader van bijvoorbeeld de energietransitie, kan nagestreefd worden.

De voltooiing van de bouw van de loods is voorzien voor het derde kwartaal van 2023.