ACV Young Dockers verkopen hoodies voor De Warmste Week: “Harde werkers met warm hart”

De ACV Young Dockers in Zeebrugge steunen massaal De Warmste Week door de verkoop van unieke hoodies. “We willen tonen dat we niet zomaar harde werkers, maar ook warme mensen zijn”, zeggen de havenarbeiders. De opbrengst willen ze overhandigen tijdens de live radio-uitzending op ‘t Zand.

ACV Young Dockers Zeebrugge, de jongerenwerking voor en door erkende havenarbeiders van ACV-Transcom, steunt met een origineel initiatief De Warmste Week. “Met onze solidariteit tonen we dat havenarbeiders niet zomaar luidruchtige en harde werkers, maar ook warme mensen met een hart zijn”, zegt Carim Mestdagh.

De groep verkocht unieke hoo-dies in de typisch oranje kleur van de werkkledij van de dokwerkers. Aan de voorkant staat een groot logo van een hart. Dat wordt gevormd door twee stukwerkershaken, een traditioneel gereedschap om zakken te dragen en symbool voor havenarbeid. Het ontwerp komt van havenarbeider Niels Benoot, die eerder al de huisstijl en campagnemateriaal van ACV Young Dockers tekende.

Hart van gereedschap

De pasmomenten in havenbedrijven in Zeebrugge, Brugge en Oostende en in het vergaderlokaal in Zeebrugge, leverden 330 bestellingen op. De hoodies werden verkocht aan 35 euro. De kopers zijn erkende havenarbeiders maar ook bijvoorbeeld de kantoormedewerkers van werkgeverscentrale Cewez en VDAB. Er was zelfs interesse uit het buitenland en een aantal werkgevers engageerden zich om binnenkort een bedrag over te schrijven.

“De opbrengst gaat naar het fonds van De Warmste Week dat projecten tegen eenzaamheid steunt. Dat is een enorm probleem in onze maatschappij. Zelfs in onze eigen omgeving van jonge, werkzame mensen is er veel verdoken eenzaamheid. Dat leidt soms tot nare gevolgen die iedereen kunnen treffen. Zo overleed vorige week nog een collega die het moeilijk had gekregen”, zegt Mestdagh.

ACV Young Dockers heeft een micromoment tijdens de live-uitzending vanop ‘t Zand aangevraagd. Dan willen ze met zo veel mogelijk sympathisanten de opbrengst bekendmaken.