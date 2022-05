Vlaams-Waals overleg over hoogspanningsverbinding Ventilus en Boucle de Hainaut

In de loop van deze week zal er een overleg plaatsvinden tussen de bevoegde Waalse en Vlaamse kabinetten over de hoogspanningsverbinding Ventilus, op Vlaams grondgebied, en Boucle du Hainaut, op Waals grondgebied. Dat laat Vlaams minister van Energie Zuhal Demir weten.

Zowel Ventilus als de Boucle De Hainaut, waarop de Ventilus-lijn uiteindelijk zou moeten aansluiten, zorgen al langer voor kopzorgen. Ventilus moet Zeebrugge tot Avelgem, in totaal een afstand van 82 kilometer, met elkaar verbinden, terwijl Boucle de Hainaut in Avelgem hierop aansluit en doorloopt tot Courcelles, 85 kilometer in totaal. Langs beide tracés zijn spontaan platformen ontstaan van burgers, vaak gesteund door de lokale politiek. Van MR over Groen tot CD&V en N-VA.

Nu de intendant voor het Ventilus-project aan de Vlaamse regering zijn bevindingen heeft gerapporteerd, wil Demir te weten komen hoe de Waalse collega’s aankijken tegen de te maken keuzes.