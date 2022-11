Vlaams Belang blijft ijveren voor ondergronds Ventilus-traject: “Nieuw rapport bewijst net dat dit helemaal níet onmogelijk is”

Vlaams Belang wijst de interpretatie van het nieuwe Ventilus-rapport door de Vlaamse regering af. Het rapport van de Duitse professor Dirk Westermann zou volgens sommigen bewijzen dat de Ventilus-hoogspanningslijn enkel bovengronds zou kunnen. “Integendeel”, zegt het Kortrijkse Vlaams parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang). “Het Westermann-rapport zegt duidelijk dat ondergrondse hoogspanningsnetwerken op gelijkstroom de toekomst zijn in Europa.”

De geplande Ventilus-hoogspanningslijn die de energie van de windparken op zee aan land moet brengen, zit al geruime tijd in het slop. Begin september werd na een overleg met de betrokken burgemeesters afgesproken om een ‘dubbelcheck’ uit te voeren naar de mogelijkheid van een ondergrondse hoogspanningslijn. De Duitse professor Dirk Westermann werd daarop aangesteld om de ondergrondse piste te onderzoeken.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) reageerde dat het rapport hem sterkt “in de overtuiging dat alleen de bovengrondse optie haalbaar en realistisch is.”

“Als minister Somers het rapport grondig zou gelezen hebben, zou hij heel andere conclusies trekken”

Maar volgens Vlaams Belang is het rapport veel minder eenduidig dan wat Somers beweert. “Als minister Somers het rapport grondig zou doorgenomen hebben, zou hij tot heel andere conclusies komen”, poneert Carmen Ryheul.

Ondergronds = de toekomst

“In het rapport verwijst Westermann onder andere naar hoogspanningskabels die in Duitsland volop ondergronds op gelijkstroom worden gebouwd. Het Belgische en Duitse hoogspanningsnet is ook al geruime tijd met elkaar verbonden via een ondergrondse gelijkstroomverbinding tussen Luik en Aken. Professor Westermann stelt uitdrukkelijk dat ondergrondse hoogspanningsnetwerken op gelijkstroom de toekomst zijn voor een Europees basisnetwerk.”

Volgens Vlaams Belang blijkt uit het rapport ook dat de toekomst bij ondergrondse lijnen op gelijkstroom ligt. “Professor Westermann stelt in zijn rapport uitdrukkelijk dat ondergrondse hoogspanningsnetwerken op gelijkstroom de toekomst zijn voor een Europees basisnetwerk.”

Twee keer langs de kassa

“Elia is schijnbaar van plan om twee keer langs de kassa te passeren”, is Carmen Ryheul scherp. “Een eerste keer voor de aanleg van een bovengronds Ventilus, een tweede keer om deze verbinding op termijn alsnog ondergronds te brengen in het kader van de Europese netwerkgridplannen.”

Het Vlaams parlementslid besluit met een oproep aan CD&V om het been stijf te houden in de Vlaamse regering. “Als CD&V daadwerkelijk begaan is met de gezondheid en het welzijn van de West-Vlamingen, moet ze er op hameren dat dit rapport correct geïnterpreteerd wordt. Een ondergrondse Ventilus-hoogspanningslijn is mogelijk en daar zal Vlaams Belang voor blijven strijden.”

Lees meer op: kw.be/dossier/ventilus/