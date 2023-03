Kris Declercq over akkoord Ventilus: “Roeselare is ook vandaag nog steeds voorstander van een maximale ondergrondse verbinding”

Vrijdagmiddag nam de Vlaamse Regering akte van het voorstel van minister Demir tot vastlegging van het Ventilus-tracé dat in de verdere procedure aan een openbaar onderzoek in het kader van het op te stellen Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt voorgelegd.

Burgemeester van Roeselare, Kris Declercq: “Eerder reeds, zowel in 2019 als 2022, nam de Roeselaarse gemeenteraad als standpunt in dat Roeselare voorstander is van het maximaal ondergronds brengen van deze verbinding. Dit is ook vandaag nog ons standpunt.”

Het voorstel zelf (onder meer waar precies de hoogtelijn en aan welke zijde van de snelweg deze wordt voorgesteld) is de Stad nog niet in detail bekend gemaakt. “Zodra we de concrete plannen ontvangen hebben, zal de Stad in het kader van het toekomstige openbaar onderzoek de burgers nader informeren. De Stad behoudt zich ook zelf verder het recht voor om in het kader van dit openbaar onderzoek bezwaren te formuleren en in rechte op te treden”, aldus Declercq.