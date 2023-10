Digitaal referendum heeft beslist: Meerderheid wil openbare verlichting hele nacht laten branden. 850.000 euro werd bespaard

10.673 Kortrijkzanen namen tussen 9 en 15 oktober deel aan het Digitaal Referendum. Het thema was het al dan niet doven van de openbare verlichting ‘s nachts.

Record participatiegraad referendum

7.001 Kortrijkzanen stemden om de verlichting weer de hele nacht aan te leggen. Tot nu was de verlichting gedoofd van zondag tot en met donderdag tussen 23 en 6 uur. Belangrijke gewestwegen, de R36, gevaarlijke kruispunten en de kernen van de deelgemeenten en het stadscentrum bleven wel de hele nacht verlicht omdat daar meer verkeer is en voor de veiligheid.

“De vierde editie van het Digitaal Referendum was een groot succes met een deelname van meer dan 16 procent van de stemgerechtigden. De hoge participatiegraad van 10.673 inwoners toont aan dat de Kortrijkzanen wakker liggen van het thema openbare verlichting. De uitslag was niet vanzelfsprekend met een verhouding van 66 procent versus 34 procent. Het was dus de moeite om de bevolking te bevragen. We zullen de uitslag uitvoeren. De verlichting zal tegen het einde van het jaar weer branden”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

Meerkost van 343.000 euro

“Het doven van de openbare verlichting was vorig jaar noodzakelijk om de begroting in evenwicht te houden in tijden van torenhoge energieprijzen”, aldus Kelly Detavernier, schepen van Financiën. In totaal werd afgelopen jaar 850.000 euro bespaard. “Het referendum toont aan dat de meerderheid van de Kortrijkzanen zich niet comfortabel voelt bij de gedoofde lichten en een lager veiligheidsgevoel heeft. De lichten gaan dus terug aan. Wij zullen financieel kijken hoe we deze meerkost van 343.000 euro kunnen opvangen zodat we nog steeds een begroting in evenwicht kunnen voorleggen.” Volgens schepen Axel Weydts waren er voor beide opties goede argumenten. “De Kortrijkzanen hebben gekozen. We gaan nu zo snel als mogelijk de keuze doorvoeren op het terrein.”

“Wij zullen financieel kijken hoe we deze meerkost van 343.000 euro kunnen opvangen zodat we nog steeds een begroting in evenwicht kunnen voorleggen” – schepen Kelly Detavernier.

Versnelde verledding

Nu de lichten opnieuw overal zullen aanliggen ’s nachts zal Stad Kortrijk kijken om de verledding van de openbare verlichting te versnellen. “Al 30 procent van Kortrijk wordt verlicht met LED lampen. Met deze vorm van verlichting zullen we besparen op de meerkost aangezien we LED lampen kunnen dimmen en dus efficiënter inzetten naargelang verkeersintensiteit ’s nachts. Tegen 2028 moet de verledding rond zijn, maar we kijken met Fluvius om dit proces te versnellen”, besluit Wouter Allijns, schepen van Energie.