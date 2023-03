Burgemeester van Izegem Bert Maertens over het Ventilustracé: “Ik ben hier niet gelukkig mee”

Bert Maertens, N-VA-burgemeester van Izegem, is niet tevreden met het tracé dat de Vlaamse regering voor Ventilus heeft vastgelegd. “Ik zou pas gelukkig zijn mocht het helemaal ondergronds kunnen gaan”, klinkt het.

Op Izegems grondgebied komt Ventilus zowel boven- als ondergronds. De luchtlijn loopt vanaf de grens met Ardooie langs de E403 voorbij het bedrijvenpark tot aan De Mol. Daar verdwijnt de kabel ondergronds, om pas in Oekene terug boven te komen. “Ik kan niet zeggen dat ik gelukkig ben”, zegt burgemeester Bert Maertens. “Ik zou pas gelukkig zijn als het helemaal ondergronds ging. Izegem is de dichtst bevolkte gemeente van de regio en er werken ook de meeste mensen in de impactzone. Ik had erop gerekend dat het ondergronds zou kunnen, maar blijkbaar zijn er tal van technische en praktische bezwaren”, zo zegt de burgervader.

Niet boren

Ook zijn partijgenote, bevoegd minister Zuhal Demir, benadrukte die bezwaren. “Men zou met de opensleuf-techniek moeten werken. Dat betekent dat men een werkzone van 77 meter breed moet hebben. Jammer genoeg is die open ruimte er gewoon niet. Je zou er minstens drie bedrijven voor moeten slopen. Bovendien kan men ook niet boren, zoals in Zedelgem met zijn zandgrond wel kan, omdat wij nu eenmaal zware kleigrond hebben. Men zou ook onder de spoorweg moeten, wat zou betekenen dat die 2,5 jaar niet gebruikt kan worden. Dat gaat dus niet”, zegt Maertens.

Ook wat goed nieuws

Hij prijst zich wél gelukkig met het ondergrondse gedeelte. “We gaan in de wijk De Mol al die woningen, toch een 1.500, kunnen vrijwaren van de negatieve effecten van hoogspanning. Zowel de visuele effecten als de mogelijke effecten op de gezondheid. Positief is ook dat, eens Ventilus gerealiseerd is, er twee bestaande hoogspanningslijnen die dwars door de stad lopen kunnen afgebroken worden. Dat gaat onder meer over de hoogspanningslijn die over het VTI loopt. Dat is toch goed nieuws”, klinkt het.

Toch begrijpt Maertens de ontgoocheling bij heel wat Izegemnaars, de bedrijven voorop. “We gaan nu bekijken hoe we onze burgers, werkgevers en werknemers het beste kunnen dienen. Ik ga met iedereen in overleg. Ik begrijp dat de mensen van Skyline Communications, die toch zwaar geïnvesteerd hebben in hun bedrijf, ontgoocheld zijn. Alle begrip dat zij alle registers gaan opentrekken”, klinkt het.