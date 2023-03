“Ben ik supergelukkig? Uiteraard niet”: Hilde Crevits reageert op het akkoord rond Ventilus

“Ben ik supergelukkig? Uiteraard niet. Ik had liever gezien, net als de hele regering, dat we Ventilus volledig ondergronds zouden kunnen realiseren, maar op dit ogenblik zeggen de experten dat dat niet kan. En als het niet kan, moet je consequent zijn.” Dat zei Hilde Crevits, CD&V-vicepremier en sterkhouder in Torhout, vrijdag in reactie op het akkoord rond Ventilus.

De Vlaamse regering heeft een voorkeurstracé voor de Ventilus-hoogspanningslijn vastgelegd. De lijn gaat grotendeels bovengronds, maar rond Zedelgem, Torhout en Izegem ook een tiental kilometer onder de grond. Het tracé gaat nu in openbaar onderzoek.

Verschillende gemeenten in de buurt van het traject zullen geen enkele hinder ondervinden, benadrukte Crevits vrijdag. Het gaat onder meer om Blankenberge, Bredene, De Haan, Oudenburg en Pittem. “Maar een vijftiental andere gemeenten wordt wel geïmpacteerd, door nieuwe bovengrondse leidingen of door boringen voor ondergrondse leidingen”, zei ze. “Ik begrijp heel goed dat het op de plaatsen waar we nieuwe masten moeten zetten niet fijn is.”

Gemengde gevoelens

Crevits blijft naar eigen zeggen achter met gemengde gevoelens. “Omdat het heel ingrijpend is voor mij en voor de lokale besturen. Maar we kunnen ons niet permitteren om die stroom niet op een correcte en duurzame wijze aan land te krijgen”, aldus de minister.