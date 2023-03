Bart Dochy: “Gemeenten die niet in Ventilustracé zitten, mogen gerust zijn”

Bart Dochy, CD&V-burgemeester van Ledegem en woordvoerder van de betrokken CD&V-burgemeesters in het Ventilusdossier, reageert afwachtend op het uitlekken van het tracé voor de nieuwe hoogspanningslijn. “Er moet nog heel wat overlegd worden vooraleer er ook maar iets kan afgeklopt worden”, zegt hij.

Dinsdagavond zaten de betrokken CD&V-burgemeesters samen met Vlaams minister Hilde Crevits uit Torhout. Plaats van afspraak was Lichtervelde. In het onderhoud met Crevits kwam meer duidelijkheid over het voorkeurstracé dat besproken zal worden, vrijdag op de ministerraad van de Vlaamse regering. Dat tracé loopt zoals verwacht van de bestaande hoogspanningslijn tussen Brugge en Zedelgem, die versterkt wordt, richting E403. Waar de lijn momenteel eindigt, ter hoogte van de N32, zal er ondergronds gegaan worden, door de Moubekevallei en tot onder de snelweg tot in Ruddervoorde. Daar komt Ventilus terug bovengronds, 22 kilometer lang, over het grondgebied van Oostkamp (Ruddervoorde), Wingene (Zwevezele), Ardooie, Roeselare en Izegem. Ter hoogte van De Mol gaat de lijn dan terug ondergronds tot aan de snelwegparking, waar Ventilus opnieuw bovengronds opduikt en verder via Lendelede richting Avelgem trekt.

Plenaire vergadering

De betrokken burgemeesters willen de officiële beslissing van de Vlaamse regering vrijdag afwachten alvorens te reageren. “We hebben dat zo afgesproken”, zegt Bart Dochy. “Dat document moet nu eerst voorgelegd worden aan de Vlaamse regering. Er moet ook nog een overeenkomst komen tussen de netbeheerder en de Vlaamse overheid over de maximale stralingsnorm van 0,4 microTesla. Overigens is het niet zo dat vrijdag een beslissing genomen wordt over het definitieve tracé. Het is wel zo dat alleen dit tracé meegenomen wordt in de verdere procedure. Daar kan nog van alles gebeuren. Ik verwacht dat ergens midden mei alle mogelijke betrokkenen, dus zeker ook de gemeenten, zullen uitgenodigd worden voor een plenaire vergadering. Er moet nog veel overlegd worden vooraleer er ook maar iets afgeklopt kan worden. Anderzijds is het wel zo dat gemeenten niet meer gevat zijn in dit tracé nu wel gerust mogen zijn, zoals bijvoorbeeld Pittem”, zegt Dochy.