Chocres opent nu ook de deuren in Roeselare

Nadat Brecht Deleye en Dominika Dienova vorig jaar in Brugge Chocres openden, komt het lifestyleconcept ook naar hun thuisstad Roeselare. Deze week openden ze in de Ooststraat een tweede winkel waar verzorgingsproducten en nicheparfums centraal staan. “Er is nog zo veel te ontdekken binnen deze sector.”

Brecht Deleye en zijn vrouw Dominika, bekend van de voormalige bakkerij Brood., speelden voor de coronacrisis al met het idee om een lifestylewinkel met nicheparfums te openen. “De coronacrisis zorgde ervoor dat we die plannen even in de diepvries opborgen, maar in mei 2023 zetten we toch de stap”, zegt Brecht. Langs de Korte Zilverstraat in Brugge opende het koppel Chocres. “Een grote winkel op een meer verborgen plek. Maar de toeristen vonden al snel de weg naar onze zaak en sinds oktober is het duidelijk dat ook de Bruggeling weet heeft van wat we doen”, zegt Brecht.

Kleine producenten

Bij Chocres kunnen klanten terecht voor nicheparfums, juwelen, accessoires en verzorgingsproducten. “Die nicheparfums zijn echt een trend die na de coronacrisis een boost heeft gekregen. De labels die we hier verkopen worden voornamelijk gemaakt door families die echt inzetten op kwaliteitsvolle producten. Onze parfums worden op een kleinere schaal gemaakt in Frankrijk en Italië, maar we hebben bijvoorbeeld ook producten uit Australië. Doordat ze zo kwaliteitsvol zijn, moet je minder gebruiken. De lekkere geur blijft langer hangen.” Toen Brecht en Dominika merkten dat hun concept aansloeg in Brugge besloten ze in oktober om ook in Roeselare een vestiging te openen. De voorbije maanden werden er werken uitgevoerd aan het pand waar enkele jaren geleden nog even een bakkerij gevestigd was. Aanstaande dinsdag opent het koppel er de deuren van Chocres Roeselare.

Jongeren tonen interesse

“Op sociale media zien we dat ook jongeren geïnteresseerd zijn in de producten die wij aanbieden”, zegt Brecht. “Sinds de coronacrisis zien we dat heel wat mensen op zoek zijn naar nieuwe, ongekende dingen. Qua parfums valt er nog heel veel te ontdekken. Daar willen wij onze klanten bij helpen, door hen onbekende en exclusieve geuren aan te bieden.” Om de geuren te ontdekken voorziet het koppel geen papiertjes, maar keramische geurklokjes. “Dat maakt het voor de klanten gemakkelijker om de geuren te ontdekken”, zegt Brecht.