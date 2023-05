Vamos uit Tielt bouwt aan de Spaanse Costa Blanca

Vamos uit Tielt start vanaf oktober 2023 met de bouw van Villa Lucentina, een kleinschalig project van 29 luxe appartementen in Villajoyosa nabij Alicante. Daarmee zijn ze niet aan hun proefstuk toe, want in 2021 lanceerden ze Residentie Horizonte in Villajoyosa dat in amper zes maanden tijd werd uitverkocht.

In het najaar van 2023 starten de bouwwerken voor Villa Lucentina, het tweede vastgoedproject van Vamos in Villajoyosa. Dit authentieke vissersdorp aan de Costa Blanca heeft door de rustige stranden en charmante, felgekleurde huisjes nog heel wat groeipotentieel op het vlak van toerisme.

“Naast de verkoop van bestaand vastgoed en nieuwbouwprojecten, gaan we dus ook voluit voor eigen projectontwikkeling”, aldus Jeroen Bolle, oprichter van Vamos. “Daarmee vullen we een hiaat in de markt. Er is vraag naar kwalitatieve woongelegenheid dicht bij de kust, op 200 meter van de zee komen we hieraan tegemoet. Bovendien bouwen wij hoofdzakelijk voor de Noord-Europese klant. Zowel naar woonindeling als naar aanpak benaderen we het dus anders dan Spaanse ontwikkelaars.”

De appartementen in Villa Lucentina hebben een gemiddelde woonoppervlakte van meer dan 100 m². De ruime, zuidgerichte terrassen kijken uit over het gemeenschappelijke zwembad met mediterrane tuin, inclusief petanquebaan en chill-outzone. © foto Vamos

Vamos heeft de verkoop van dit project exclusief in eigen handen. “Zo kunnen we op een heel professionele manier onze klanten begeleiden bij de aankoop van hun woning in Spanje”, vult medebestuurder Dimitri Van Daele aan. “Bovendien werken we voor de uitbating van het project samen met een kwalitatieve lokale partner. Dit garandeert dat de appartementen, indien gewenst, op een professionele manier verhuurd worden en dat onze klanten zorgeloos kunnen genieten van hun vastgoedinvestering in Spanje.”

De appartementen in Villa Lucentina hebben een gemiddelde woonoppervlakte van meer dan 100 m². De ruime, zuidgerichte terrassen kijken uit over het gemeenschappelijke zwembad met mediterrane tuin, inclusief petanquebaan en chill-outzone. De interieurafwerking van de appartementen gebeurt in afstemming met de klant. “Voor de afwerking van de badkamers, de keukens en alle betegeling werken we samen met Porcelanosa, een gerenommeerde en kwalitatieve Spaanse leverancier”, besluit Jeroen.

De oplevering van Villa Lucentina is voorzien voor juni 2025.

Info: www.vamos.immo