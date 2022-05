Omgevingsvergunning voor Padel Dôme is ingediend: 17 padelvelden, maar ook bowling en fitness

De eyecatcher van de nieuwe Padel Dôme op de oude site Aviflora wordt allicht het centre court waar tornooien zullen kunnen afgewerkt worden en waar ruimte is voor duizend toeschouwers. Maar het nieuwe recreatiecentrum zal heel wat meer (dan padel) te bieden hebben. De omgevingsvergunning ligt nu nog tot 4 juni ter inzage. “Als alles vlot verloopt, hebben we ten vroegste tegen oktober onze effectieve bouwvergunning”, zegt initiatiefnemer Frederick Verhelst.

De omgevingsvergunning voor de Padel Dôme in Ingemunster is ingediend, het openbaar onderzoek loopt nog tot 4 juni. Maar ondertussen kan iedereen de plannen al eens inkijken. De initiatiefnemers, ondernemers Frederick Verhelst en Herbert Herreman, hopen nog altijd de mooiste padelinfrastructuur van de Benelex neer te poten. Aanvankelijk was het het opzet om 21 velden, tien outdoor, tien indoor en een centre court te realiseren, maar de plannen zijn nu al lichtjes bijgestuurd. Ze blijven niettemin erg ambitieus. “We hebben het aantal buitenvelden inderdaad teruggeschroefd, maar dat is bewust. We hebben nu ‘slechts’ zes buitenvelden, maar die komen aan de zuidzijde waar geen bewoning is. Ook onze horeca voorzien we langs die kant, om zo geen geluidshinder te veroorzaken naar de omwonenden toe. Maar door het vele groen dat in het project voorzien is en dat de bouw die qua hoogte ook aansluit op de omliggende gebouwen, denken we dat we perfect kunnen opgaan in de omgeving.”

Frederick Verhelst (rechts) en Herbert Herreman voor het braakliggende terrein van het vroegere Aviflora. © Frank Meurisse

De Padel Dôme is dus voorzien op de oude Aviflorasite die al jaren naar een nieuwe bestemming snakt. Het stuk grond bevindt zich op de hoek van de Bruggestraat en de Kruisstraat. Van het familiepark is geen spoor meer, maar straks hoopt het ondernemersduo er een recreatieve hotspot van te maken.

Padeltoppers spelen liever binnen, dan hebben ze geen last van de weersomstandigheden

In het ontspanningscentrum zou padel centraal staan, maar het biedt ook nog ruimte aan andere vormen van recreatie. Outdoor zouden er zes padelvelden komen, indoor tien velden en een centre court. Rond dat centre court is een tribune voorzien voor ruim duizend toeschouwers. “Het is inderdaad veel meer dan padel alleen. Uiteraard staat die groeiende sport centraal, we focussen er ook op onze indoorvelden. Vraag het aan gelijk welke topper: die gasten spelen liever binnen, omdat je dan geen last hebt van zon of wind. Maar een amateur, zoals ik er eentje ben, geniet uiteraard ook van het spelen in de zon.”

Twee volumes

Het complex wordt gevormd door twee volumes. Het ene is L-vormig en biedt onderdak aan 10 indoorpadelvelden. Dit gedeelte zou een kleine drieduizend vierkante meter beslaan en ook ook een rustplaats voor de padelspelers is er in voorzien.

Het tweede volume is eerder pilvormig. Ook dit zou een kleine drieduizend vierkante meter beslaan, maar wel drie verdiepingen tellen. Daar komen het centre court, maar ook de bowling, indoor petanquevelden, horeca, fitness, vergaderruimte en een radiostation.

Er is ook aandacht voor groen in het hele project.

Op het gelijkvloers zouden ongeveer 600 toeschouwers plaats kunnen nemen, op de eerste verdieping nog eens circa 240 en op de tweede zijn 260 tribuneplaatsen. Goed dus voor ongeveer 1.100 zitplaatsen. “Ons centre court is een soort amfitheater dat multifunctioneel gebruikt kan worden. Als ik iets wil organiseren met mijn bedrijf (Smart Solutions, red.) voor 600 mensen, dan zal dat perfect daar kunnen.”

Op het gelijkvloers bevinden zich naast het centre court ook nog een winkel, de indoor petanquevelden, een polyvalente ruimte, horecaruimte met bijhorende bar, keuken en koelcellen. “Ook mensen die niet komen padellen of sporten zullen er iets kunnen komen eten of drinken.”

De eerste verdieping biedt naast de tribunes ook nog plaats aan de bowling, een zuidgelegen buitenterras, een polyvalente ruimte die kan opgesplitst worden tot kleinere (vergader)zalen en een horecazone die bij de bowling aansluit.

De tweede etage is vooral voor de fitness. Twee polyvalente ruimtes moeten daar ook plaats bieden aan workshops.

De twee gebouwen zouden verbonden worden met een koppelstuk waarin de inkom en onthaal van het centrum is voorzien, maar waar ook negen kleedkamers en een sanitair blok zich bevinden.

De zes outdoorpadelvelden komen tegen het complex. Het gebouw kan zo als geluidsbuffer dienen.

Plaats voor 167 wagens

Er is ook een mobiliteitsstudie uitgevoerd. De wagens zouden 70 meter van de gewestweg komen te staan, de ingang tot het centrum zou via de Kruisstraat gebeuren en een verbreding aan het begin van de straat wordt daarbij overwogen. In totaal zouden 167 parkeerplaatsen zijn, waaronder negen voorbehouden voor andersvaliden. Er zijn ook 48 fietsstalplaatsen voorzien.

Op de site wordt er ook veel groen voorzien, komen er wadi’s en zijn de parkeerplaatsen water doorlaatbaar. Zes regenwaterputten van 20.000 liter moeten het hemelwater plaats bieden.

Tot 4 juni kunnen er nog bezwaren ingediend worden, daarna krijgt de gemeente nog de tijd om alles administratief in orde te krijgen. “Als ik snel even reken dan zullen we ten vroegste tegen oktober onze effectieve vergunning krijgen”, aldus Frederick Verhelst.