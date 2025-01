Heemkundigen overhandigen petitie tegen sloop voormalige materniteit: “Kan mooie uitdaging zijn voor creatieve architect”

Jan Vandermeulen en Wim Vanseveren van De Roede van Tielt hebben woensdagnamiddag een flinke stapel papier overhandigd aan burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). Het gaat om het resultaat van de petitie die de Heemkundige Kring eerder opstartte tegen de sloop van het voormalige moederhuis in de Peperstraat.

Halfweg november trokken de heemkundigen preventief aan de alarmbel, nadat bleek dat het leegstaande moederhuis wel eens gesloopt zou kunnen worden door de woonzorggroep die op het aanpalende perceel al aan het bouwen is. Om de sloop tegen te gaan werd een petitie gestart. Die lag zowel in De Traagheid als in café De Kiste ter ondertekening. “We zijn voor alle duidelijkheid niet van deur tot deur gegaan, maar op amper twee weken tijd hadden we 470 handtekeningen”, legt Jan Vandermeulen uit.

“Dit gaat niet alleen om de laatste kloosterkapel van onze stad, heel veel Tieltenaars zijn hier ook gewoon geboren. De historische glasramen – de laatste in hun soort in Tielt – , het Rochusbeeld dat de bommen uit 1940 doorstond, het art-decobeeld van Maurice Vander Meeren boven de inkom én het opvallende hoekportaal vormen een belangrijk deel van onze geschiedenis. Concreet zou de zorggroep een parking willen realiseren op de plek van de materniteit”, gaat Vandermeulen verder. “Alle begrip daarvoor, maar de vier elementen waarvan sprake willen we graag bewaard zien. Een grijze vlakte mag het niet worden. Er is al zo weinig erfgoed meer over. Ongetwijfeld een mooie uitdaging voor een creatieve architect.”

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze -die overigens zelf ook in die materniteit geboren is – nam samen met cultuurschepen Birger De Coninck de petitie in ontvangst. Het is per slot van rekening het stadsbestuur dat een straks een eventuele sloopvergunning dient te verlenen. De burgemeester stipte aan dat er in december al overleg was met de heemkundigen en met wzc Samen. “Er zijn tijdens dat overleg enkele constructieve voorstellen geformuleerd die meegenomen zullen worden, waarna er terug gekoppeld wordt door WZV Samen. Anderzijds zal er ook rekening gehouden moeten worden met het gegeven van de mobiliteit in de Peperstraat.” (SV)