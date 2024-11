Tieltse heemkundigen bezorgd om sloop hoekpand Krommewalstraat: “Vermijden dat het loopt zoals bij de Sint-Andrieskapel of officiersbunker op de collegesite”

Heemkundige Kring De Roede van Tielt maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van de oude materniteit op de hoek van de Peperstraat en de Krommewalstraat. Het ziet er namelijk naar uit dat het (leegstaande) gebouw wel eens gesloopt zou kunnen worden door de woonzorggroep die op het aanpalende perceel al aan het bouwen is. De heemkundigen zijn dinsdag met een petitie gestart.

“Dit gaat niet alleen om de laatste kloosterkapel van onze stad, heel veel Tieltenaars zijn hier ook gewoon geboren”, legt Jan Vandermeulen uit. “Ook de historische glasramen – de laatste in hun soort in Tielt -, het Rochusbeeld dat de bommen uit 1940 doorstond, het art-decobeeld van Maurice Vander Meeren boven de inkom én het opvallende hoekportaal vormen een belangrijk deel van onze geschiedenis. Samen met het gebouw van de Traagheid en met dat van Familiezorg aan de overkant – dat trouwens speciaal ontworpen werd om de lijnen van het moederhuis te spiegelen – is dit een authentiek kruispunt dat absoluut het bewaren waard is. We roepen de stad dan ook op om dit hoekgebouw met de grootst mogelijke zorg te behandelen.”

Sneller leeg dan gepland

Een bouwaanvraag is er voor alle duidelijkheid nog niet, al heeft De Roede wel reden tot bezorgdheid. “Destijds bij de afbraak van de Sint-Andrieskapel (in de tuin van wzc Samen, waar nu volop gebouwd wordt – red.) had men ons beloofd dat waardevolle elementen uit die kapel geïntegreerd zouden worden in de muur tussen de nieuwbouw en het voormalige moederhuis. In een brief van 16 juni lezen we echter dat die muur niet aan de orde is omdat de gebouwen op nr. 5 toch ‘zouden afgebroken kunnen worden’. Destijds werd ons echter ook beloofd dat het moederhuis nog minstens tien jaar niet verkocht zou worden en dus overeind zou blijven. Spijtig genoeg hebben de zusters kort na de start van de bouw van het nieuwe wzc alsnog besloten het gebouw te verkopen. En We zijn teleurgesteld en voelen ons bekocht.”

De in aanbouw zijnde nieuwbouw

“We willen vermijden dat hier hetzelfde gebeurt zoals bij de Sint-Andrieskapel of zoals bij de officiersbunker op de collegesite”, gaat Berenice Van Rentergem verder. Zij verdiepte zich eerder al in de vroege geschiedenis van de Tieltse kloostergemeenschappen, onder meer naar aanleiding van het jubileum van het Sint-Andriesziekenhuis. “Daarom trekken we nu preventief aan de alarmbel en starten we met een petitie in de hoop dit stukje erfgoed te kunnen bewaren. Dinsdag zaten we samen met ruim honderd mensen voor een gespreksavond over kunstenaar Jef Claerhout in Malpertuis en iedereen heeft getekend. Ook de buurt maakt zich trouwens zorgen. Bij Gilberte (Watté- red.) van de Traagheid zal je onze petitie ook kunnen vinden. Ik ben zeker dat we voor dit gebouw vlotjes aan heel wat handtekeningen kunnen raken.”

Overleg uitgesteld

Volgens de heemkundigen was er overleg gepland tussen wzc Samen, het stadsbestuur van Tielt en De Roede, maar die vergadering is uitgesteld. Liesbeth Van Damme, de algemeen directeur van wzc Samen, bevestigt dat. “Net zoals bij de Sint-Andrieskapel gaan we sowieso nog rond de tafel zitten met de mensen van de heemkundige kring en met het stadsbestuur, om tot een gedragen beslissing te kunnen komen. We hadden al samen willen zitten, maar dat overleg werd over de verkiezingen heen getild. Op zich is dat logisch, want per slot van rekening moeten we met de juiste mensen aan tafel gaan zitten. (het schepencollege is inmiddels bekend, maar over de bevoegdheden werd nog niet gecommuniceerd – red.)”

Hoe concreet de plannen van de woonzorggroep zijn voor de sloop van het hoekpand is niet duidelijk. “De precieze stand van zaken op vandaag ken ik niet”, aldus nog Van Damme. “Dat is iets waar er op het niveau van de volgende raad van bestuur een antwoord op zal komen.” (SV)