Gemeente Ingelmunster volgt noodkreet van oppositiepartij CD&V en zet bouw cultuurhuis on hold

Net als bij alle andere gemeenten wegen ook in Ingelmunster de hoge energiekosten en de vele loonindexaties zwaar door. Dit zorgt ervoor dat het gemeentebestuur ingrijpende maatregelen dient te nemen. Meest opvallende zijn het ’s nachts doven van de openbare verlichting en de pauzeknop indrukken voor het nieuw cultuurhuis. De CD&V-oppositiepartij had daar al duidelijk over gesproken in de gemeenteraad. De meerderheid van De Brug/N-VA & Open VLD volgt nu die visie.

In een jaar tijd is het kostenplaatje voor de gemeenten sterk veranderd. De enorme stijging van de energieprijzen hakt er stevig in. “Als we niet drastisch ingrijpen stijgt de factuur van gas en elektriciteit met 770.000 euro per jaar”, rekende burgemeester Kurt Windels uit. De oplopende energiekosten zorgt er bovendien voor dat alles merkelijk duurder wordt, ook de personeelskosten. Afgelopen jaar zijn de lonen maar liefst vijf keer geïndexeerd en er staan nog drie stijgingen in de wachtrij. Deze indexaties en andere verhogingen betekenen een méérkost van 1,7 miljoen euro per jaar. “Ondanks dat de gemeente er financieel stevig voorstaat, kunnen we niet anders dan doortastende maatregelen nemen. Dergelijke extreme inflatie laat niemand ongeschonden. Het is en blijft de ultieme doelstelling om aan het einde van de legislatuur een financieel gezonde gemeente af te leveren met een buffer voor de toekomst. Daarom moeten we nu snoeien. Leuk is anders, maar liever dat dan een gemeente met een bodemloos vat achterlaten”, stelt de burgemeester krachtdadig.

Verlichting doven

“Eerstdaags brandt de openbare verlichting niet meer tussen 23 uur en 6 uur. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft de verlichting wel aan. Fluvius is momenteel bezig met het aanpassen van de elektriciteitscabines. Daardoor zal de omschakeling stapsgewijs merkbaar zijn. Tegen begin november is alle openbare verlichting aangepast. Door deze maatregel verbruiken we jaarlijks 39% minder of bijna 180.000 euro. De Ring en de Oostrozebekestraat (vanaf de Ring) zijn gewestwegen. Daar wijzigt niets aan de openbare verlichting. De verwarming staat in alle openbare gebouwen afgesteld op 19 graden. In het sportcentrum is de thermostaat aangepast op basis van de richtlijnen van het netwerk lokaal sportbeleid: 15 graden voor alle bal- en zaalsporten en 18 graden voor gymnastiek. Waar mogelijk zullen automatische schakelaars op de verlichting bijdragen tot energiezuinigheid, bijvoorbeeld in de gangen. Nieuwe ledverlichting vervangt de oude lampen. De patrimoniumbeheerders doen hun rondgang in alle gebouwen en zalen van de gemeente. Per gebouw volgt een energiecheck: uitschakelen van frigo’s in lege lokalen, oude elektrische toestellen zoveel mogelijk vermijden, enzovoort”, vertelt Windels.

Zes grote projecten

“Sensibilisaties rond energiezuinigheid moedigen het personeel en alle gebruikers van de gemeentelijke ruimtes extra aan. Zes grote projecten staan in de steigers om uit te voeren: de ontwikkeling van het park aan het water, de bouw van een nieuwe Lysbrug, de investeringen in de gemeentescholen, de opwaardering van de stationsbuurt, de optrek van een extra sporthal en een gloednieuw cultuurhuis. De Vlaamse Waterweg beheert de heraanleg van de noordoever van het kanaal en de bouw van een nieuwe Lysbrug. De gemeente participeert heel beperkt. De aanpak van de zuidoever, kant station, is wel ten laste van de gemeente maar het herstelfonds ondersteunt via subsidie. Deze twee projecten gaan dankzij de externe financiële steun onverminderd voort. Net als de investeringen in de gemeentescholen. Voor De Zon is dat de bouw van extra lokalen wegens ruimtegebrek, voor De Wingerd gaat het om energiebesparende ingrepen zoals het plaatsen van nieuwe ramen en een extra fietsstalling. De Vlaamse overheid subsidieert ongeveer zestig procent van de kosten. De opwaardering van de stationsomgeving blijft een absolute prioriteit. Het regionaal Hoppinpunt Ingelmunster brengt de verschillende vormen van mobiliteit samen. Dat gaat samen met het wegwerken van de fameuze bocht, de aanleg van brede terrassen en het inzetten op ontharding en vergroening. De nieuwe turnhal biedt een antwoord op de permanente overbevraging van de huidige zalen en zorgt voor extra ruimte in de huidige sporthallen. Naast de bouw van het nieuwe zaaldeel wordt ook de stookinstallatie van het ganse sportcomplex, het sanitaire blok van de oude sporthal, de cafetaria en de buitenomgeving aangepakt. Vijf van de zes grote projecten gaan door, het dossier van het cultuurhuis komt noodgedwongen on hold te staan”, klinkt het.

Frustrerend

“De financiële toestand laat een investering van 9,5 miljoen euro momenteel onmogelijk toe. Niet alleen de energieprijzen stijgen en de lonen indexeren, maar ook de bouwkosten pieken. Een meerprijs van 20% is de norm tegenwoordig”, verduidelijkt burgemeester Windels. “Het is frustrerend om een mooi en noodzakelijk project als het cultuurhuis te moeten afremmen. We hebben de financiële oefening bijzonder grondig en doordacht gemaakt, alle mogelijkheden in de weegschaal gelegd. Er zit echt niets anders op. Alle begrip voor de ontgoocheling van de vele verenigingen die al veertig jaar terecht vragende partij zijn naar een deftige cultuuraccommodatie. Hopelijk komen er snel betere tijden. Intussen vragen we begrip en geduld. Vandaar het belang om de legislatuur af te kloppen met een appel voor de dorst. Het principe van de goede huisvader geldt vandaag meer dan ooit. Evenals de zorg voor de meest kwetsbaren. Als de crisis gaat liggen, is er opnieuw budgettaire ruimte.”